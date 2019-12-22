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8 последствий отказа от службы в НОАК

21:00. 22 декабря 2019 149 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


О принципиальном отказнике от службы в НОАК и последствиях.

8 последствий отказа от службы в НОАК

9 декабря из призывного пункта в Даньчжоу (провинция Хайнань на юге Китая) поступила информация о том, что молодой человек по фамилии Чжан был недавно наказан за отказ продолжать службу в армии.

После того, как в сентябре он был призван в армию, Чжан так и не смог приспособиться к тяготам и трудностям военной жизни и поэтому не захотел продолжать службу в армии. Несмотря на терпеливое увещевание командиров, он упорно настаивал на своём уходе.

16 октября чиновники даньчжоуского призывного пункта вместе с родителями Чжана встретились с Чжаном в казарме, они подробно проинформировали его о тех негативных последствиях и штрафных санкциях, которые он может получить за его уход, и попытались убедить его продолжить военную службу. Однако молодой человек не передумал и заявил, что готов к всем юридическим последствиям своего решения.

25 ноября было объявлено что Чжан изгнан из армии и что он будет подвергнут следующим 8 наказаниям:

Во-первых, он будет на всю жизнь включен в список тех, кто серьезно дискредитировал себя при выполнении обязательств по обеспечению национальной обороны, и на него будут наложены следующие солидарные наказания: в течение двух лет ему будет запрещено подавать заявления на выезд за границу, покупку недвижимости, запрещены полеты и поездки в поездах или автобусах дальнего следования, а также получение кредитов и страховых услуг.

Во-вторых, ему будет запрещено работать государственными служащими или работать на тех должностях, которые выполняются в соответствии с Законом о гражданских служащих, кроме того его также будет запрещено принимать на работу в государственные органы и на предприятия как временного работника.

В-третьих, в информационной системе регистрации домохозяйств, в графе «отношение к воинской службе» будет сделана запись «отказ от военной службы».

В-четвертых, ему будет запрещено поступать в колледж или вернуться в колледж в течение двух лет, а также будет отменена его квалификация для поступления в высшие и средние учебные заведения или возобновления прерванного обучения.

В-пятых, будут отменены все его льготы как военнослужащего.

В-шестых, на него будет наложен штраф в размере 28 000 юаней и истребована компенсация в размере 26 000 юаней за медицинское и политическое обследование, проезд, проживание, а также расходы на постельное белье, одежду и оборудование – в общей сложности 54 000 юаней (прибл. 7,5 тыс. долларов США. Примечание переводчика perevodika.ru) .

В-седьмых, ему будет запрещено заниматься бизнесом в течение двух лет.

В-восьмых, информация об отказе Чжана от прохождения военной службы и связанными с ним мерами наказания будет распространена в обществе через телевидение, газеты и социальные сети.

http://perevodika.ru/articles/1207447.html – цинк
http://english.pladaily.com.cn/view/2019-12/11/content_9694272.htm – оригинал на английском

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5512132.html

Метки: азия, Китай, кнр, ноак

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