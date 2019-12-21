Занимающийся укладкой труб подрядчик “Северного потока – 2″ приостановил работы из-за санкций

Зарегистрированная в Швейцарии компания Allseas сообщает о прекращении работ на “Северном потоке-2” из-за угрозы американских санкций.

Об этом компания сообщила на своем сайте. Данный подрядчик выполняет работы по укладке труб.

"В ожидании принятия закона об оборонном бюджете Allseas приостанавливает свою деятельность на "Северном потоке - 2", - пояснили в компании.

Руководство предприятия ждет соответствующих разъяснений от американской администрации.

Позже Министерство финансов Соединенных Штатов объявило о немедленном вступлении в силу ограничительных мер в отношении компаний, занятых в прокладке трубопроводов “Северный поток — 2” и “Турецкий поток”.

"Проблема в том, что суда-укладчики не могут бросить работу и уйти - один конец трубы находится на их борту. А потому трубу в любом случае дотянут до берега, вопрос - когда. Здесь возможны разные сценарии - американцы могут выдвинуть дополнительные условия, по выполнению которых добро на завершение работа будет получено, но возможен и жесткий сценарий, когда компании-подрядчики будут вынуждены отказываться от завершения работы, ссылаясь на форс-мажор. Тогда Газпрому останется лишь покупать суда-укладчики (естестенно, втридорога) и доводить работы уже самостоятельно. Импортозамещением тут не обойдешься. Куда потом девать эти корабли - неясно, да и встанет это в очень увесистую копеечку.

Любопытно, что отказ подрядчиков произошел синхронно с подписанием протокола согласований в Минске. Уже известно, что Газпром выплатит штраф Нафтогазу, причем в денежной форме. Видимо, Газпрому пришлось пойти на уступки вообще по всем позициям - проекты обхода рассыпаются буквально на глазах, все сроки сорваны, а перспективы начала эксплуатации вообще становятся неопределенными по времени."

https://el-murid.livejournal.com/4308822.html#cutid1

Источник: https://www.mk.ru/politics/2019/12/21/zanimayushhiysya-ukladkoy-trub-podryadchik-severnogo-potoka-2-priostanovil-raboty-izza-sankciy.html