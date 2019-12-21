Вашингтон потребовал немедленно остановить укладку «Северного потока — 2»
Министерство финансов США выпустило разъяснение, в котором сообщило, что американские санкции против трубопроводов «Северный поток— 2» и «Турецкий поток» вступили в силу немедленно и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.
Президент США Дональд Трамп несколько часов назад подписал оборонный бюджет США, который, среди прочего, предполагает санкции против «Северного потока — 2». Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.
«После подписания президентом (Дональдом Трампом) 20 декабря 2019 года пункт 7503 закона об оборонном бюджете немедленно вступил в силу», — говорится в разъяснениях, опубликованных минфином.
«Чтобы соблюдать условия прекращения работ, указанных в этом пункте, стороны, которые сознательно продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, которые участвовали в прокладке труб на глубине более 100 футов и более ниже уровня моря для строительства „Северного потока — 2“ и „Турецкого потока“, должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством», — гласит документ.
При этом допускаются «добросовестные исключения», если прекращение укладки труб потребует некоторого времени для обеспечения безопасности трубопровода, экипажей судов и других лиц, а также для защиты окружающей среды от «значительного ущерба», говорится в разъяснениях.
В оборонном бюджете США содержится пункт о введении санкций в отношении судов, занимающихся укладкой газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» на глубине более 100 футов (30 метров). Ограничения будут также касаться судов, участвующих в «проектах, преемственных по отношению к любому из них». Также санкции будут введены в отношении тех «иностранных лиц», которые продавали или сдавали в аренду такие суда для таких проектов.
Госсекретарь и министр финансов США должны в течение 60 дней с момента вступления в силу документа представить свои предложения о том, в отношении кого ввести такие санкции, профильным комитетам конгресса.
Как ранее предупреждал сенатор-республиканец Рэнд Пол, эти санкции ударят по швейцарской компании Allseas, которая занимается почти всей укладкой морского участка газопровода, а также итальянской Saipem. Кроме того, под санкции попадут представители и компании Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии и Швеции.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1576906221
“Проблема в том, что суда-укладчики не могут бросить работу и уйти – один конец трубы находится на их борту. А потому трубу в любом случае дотянут до берега, вопрос – когда. Здесь возможны разные сценарии – американцы могут выдвинуть дополнительные условия, по выполнению которых добро на завершение работа будет получено, но возможен и жесткий сценарий, когда компании-подрядчики будут вынуждены отказываться от завершения работы, ссылаясь на форс-мажор. Тогда Газпрому останется лишь покупать суда-укладчики (естестенно, втридорога) и доводить работы уже самостоятельно. Импортозамещением тут не обойдешься. Куда потом девать эти корабли – неясно, да и встанет это в очень увесистую копеечку.
Любопытно, что отказ подрядчиков произошел синхронно с подписанием протокола согласований в Минске. Уже известно, что Газпром выплатит штраф Нафтогазу, причем в денежной форме. Видимо, Газпрому пришлось пойти на уступки вообще по всем позициям – проекты обхода рассыпаются буквально на глазах, все сроки сорваны, а перспективы начала эксплуатации вообще становятся неопределенными по времени.
Плохо, когда дилетанты лезут туда, в чем совершенно не смыслят. Здесь вопрос даже не в самих “газовых делах”, хотя и в них, похоже, руководство Газпрома ни сном, ни духом. Вопрос в том, что когда помоечная шантрапа лезет в большую политику, не имея ни малейшего о ней представления, результат всегда один и тот же – провал. Внутри страны они еще могут пыжиться, но за ее пределами цену гениальным стратегам знают прекрасно, а потому обыгрывают их из раза в раз.
Удивляться нечему – российское руководство – это обычные воры на доверии, мошенники, примитивная и ухудшенная версия Остапа Бендера. Они могут внушить местному населению посредством телевизора легенду о своем величии и бесконечной мудрости. И пока народ хлопает глазами в умилении, выносить из дома ценное имущество, да впрочем, не только ценное – все, что не прибито. Но легенды – это просто слова. На деле гопники как были мелким жульём, так им и остались. Соответственно, и результат.”
https://el-murid.livejournal.com/4308822.html