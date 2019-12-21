Вашингтон потребовал немедленно остановить укладку «Северного потока — 2»

Министерство финансов США выпустило разъяснение, в котором сообщило, что американские санкции против трубопроводов «Северный поток— 2» и «Турецкий поток» вступили в силу немедленно и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.

Президент США Дональд Трамп несколько часов назад подписал оборонный бюджет США, который, среди прочего, предполагает санкции против «Северного потока — 2». Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.

«После подписания президентом (Дональдом Трампом) 20 декабря 2019 года пункт 7503 закона об оборонном бюджете немедленно вступил в силу», — говорится в разъяснениях, опубликованных минфином.

«Чтобы соблюдать условия прекращения работ, указанных в этом пункте, стороны, которые сознательно продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, которые участвовали в прокладке труб на глубине более 100 футов и более ниже уровня моря для строительства „Северного потока — 2“ и „Турецкого потока“, должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством», — гласит документ.

При этом допускаются «добросовестные исключения», если прекращение укладки труб потребует некоторого времени для обеспечения безопасности трубопровода, экипажей судов и других лиц, а также для защиты окружающей среды от «значительного ущерба», говорится в разъяснениях.

В оборонном бюджете США содержится пункт о введении санкций в отношении судов, занимающихся укладкой газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» на глубине более 100 футов (30 метров). Ограничения будут также касаться судов, участвующих в «проектах, преемственных по отношению к любому из них». Также санкции будут введены в отношении тех «иностранных лиц», которые продавали или сдавали в аренду такие суда для таких проектов.

Госсекретарь и министр финансов США должны в течение 60 дней с момента вступления в силу документа представить свои предложения о том, в отношении кого ввести такие санкции, профильным комитетам конгресса.

Как ранее предупреждал сенатор-республиканец Рэнд Пол, эти санкции ударят по швейцарской компании Allseas, которая занимается почти всей укладкой морского участка газопровода, а также итальянской Saipem. Кроме того, под санкции попадут представители и компании Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии и Швеции.

Читайте также: ВАЖНО: Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа