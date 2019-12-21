УПОР Ноосфера. Советское образование 20-х годов

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... находка, на которую наткнулись в упор) – продукт деятельности людей, мотивированных...ОНА породила движение человечества к Ноосфере.Классовой борьбой можно объяснить ... Что, собственно, и доказала трагическая советская история…А. Леонидов***Источник.Источник...
Как ни странно, здесь, в океане, находясь в одиночестве, я всё полнее познаю людей. Получается, что смысл жизни большинства из них – в достижении материального благополучия. Но кто живет лишь этим, тот пожинает плоды, ради которых не стоит жить.