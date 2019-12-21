Толбоев о бывшем министре Сердюкове – новом “главкоме ВВС” /

Основанный в начале прошлого века знаменитым Жуковским Летно-исследоватьский институт имени Громова - ЛИИ - готовят к закрытию. Уникальный мировой центр исследования авиационной науки экс-министр Сердюков и бывший заместитель Черномырдина - Алешин хотят закрыть, инженеров и ученых уволить, а землю приватизировать и продать. Это станет последним гвоздем на крышке гроба российской авиации. Это станет концом истории огромного наукограда Жуковский. На смертельную битву против прохвостов поднимаются все российские пилоты. Их знамя несет неувядающий летчик-испытатель генерал Магомед Толбоев!

Источник: https://youtu.be/SS2We8fXMf0