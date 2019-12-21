Толбоев о бывшем министре Сердюкове – новом “главкоме ВВС” /
Основанный в начале прошлого века знаменитым Жуковским Летно-исследоватьский институт имени Громова - ЛИИ - готовят к закрытию. Уникальный мировой центр исследования авиационной науки экс-министр Сердюков и бывший заместитель Черномырдина - Алешин хотят закрыть, инженеров и ученых уволить, а землю приватизировать и продать. Это станет последним гвоздем на крышке гроба российской авиации. Это станет концом истории огромного наукограда Жуковский. На смертельную битву против прохвостов поднимаются все российские пилоты. Их знамя несет неувядающий летчик-испытатель генерал Магомед Толбоев!
Источник: https://youtu.be/SS2We8fXMf0
Борис Марцинкевич. “Пару слов о Сердюкове”
https://rubin65.livejournal.com/1225374.html
Молодец обизян, сейчас оперативно отреагировал,возьми банан.
Правда окажется где-то посредине,сегодня все с бизнесинтересами.
Вы Бориса Марцинкевича почитайте о Сердюкове.
А рядовой лётчик и продаётся не дорого.
КЛОУН.
Уже просто потому что лезет не в своё дело.
А че читать, Марцинкевич такой же обизян, за пару бананов он что угодно расскажет.
Тебе читать не надо ))
Не поймёшь.
Тебе попроще.
Толбоев,Дудаев.
Лётчики-герои СССР
Специально для обизяна разъясняю на пальцах,будь внимателен животное!!!
Единственная правда в писанине этого рупора обизянов это то ,что Сердюков “торпеда Путина” и армию он разваливал по прямой указивке сказочного,а все дело в том что армию боялись все так называемые “государи и их свита” потому ,что армия единственная сила способная в течении суток смахнуть этих всех “великих манагеров” с доски и даже не поморщиться и ведь даже убежать не получиться и даже на стоящих в готовности самолетах бо сшибут на хер.После 2008 года когда армейцы сами без всяких руководящих указаний чуть не взяли Тбилиси и только прямой приказ сказочного их остановил,они забеспокоились а вдруг этим генералам в голову придет а на хрена нам эти чубайсы и грефы с набиулиными и орешкиными мы и сами с усами и помножат их на ноль вот и бросили табуреткина громить непослушных генералов и разваливать систему управления,вроде и развалили но тут хохляндия и опять за гпазпромовские интересы в Сирии надо же кому то воевать ну не получается без армии, решили создать нац.гвардию в противовес армии,но это так потешные войска с демонстрантами они еще куда ни шло,но против реально вооруженных армейских частей они точно не пляшут.Т.ч. обизян они и сейчас армии не слишком то верят,и случишь чего армейцы ихние величества точно на ноль помножат.
Киевлянин.
Засунь своё имнение себе в куеф
Я эту точку зрения ,что ни носитель звания рыцаря Мальтийского ордена ,создал армию,почему-то МЧС не показывает хороших результатов после руководства Шойгу,узнала от КОБ намного раньше.И что Ходора помог засунуть в тюрьму Путину как раз Берл Лазар ,а потом самолет бывшего президента Германии вроде увез его на Запад в Швейцарию.Все это игры престолов,а вот после Сердюкова точно налоги частично пошли в российскую казну.
КОБ жульё.
Борис ЭКСПЕРТ.
Вот и вся разница.
Обизян, правильно будет “Борис ИКСПЁРД”.
может быть ,но выводы по Сердюкову одинаковые ,может они у него подслушали ,это свойственно среде академической правда ,все-таки там бывшие военные -Зазнобин суворовец.
Тут методологическая разница.
Борис ДОКЛАДЫВАЕТ Вам факты которые он собрал и делает выводы.
Вы можете сделать другие опираясь на его ФАКТЫ.
КОБ рассказывает свои какие-то мысли вслух.
Оно так думает и что?
Ну иногда и они не глупые и что?
Иногда идиотские.
Но это не интересно,думать и идиотски и иногда не глупо я и сам могу.
ФАКТЫ ГДЕ?
Кстати.
Рекомендую
https://www.youtube.com/watch?v=lngYo1pCgpE&t=6s
Я вот услышал как внучка королевы Виктории ГРОХНУЛА своего мужа Романова.
Хоть это и не говорили