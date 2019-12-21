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Толбоев о бывшем министре Сердюкове – новом “главкоме ВВС” /

20:55. 21 декабря 2019 277 просмотров 13 коммент. Опубликовал:

Основанный в начале прошлого века знаменитым Жуковским Летно-исследоватьский институт имени Громова - ЛИИ - готовят к закрытию. Уникальный мировой центр исследования авиационной науки экс-министр Сердюков и бывший заместитель Черномырдина - Алешин хотят закрыть, инженеров и ученых уволить, а землю приватизировать и продать. Это станет последним гвоздем на крышке гроба российской авиации. Это станет концом истории огромного наукограда Жуковский. На смертельную битву против прохвостов поднимаются все российские пилоты. Их знамя несет неувядающий летчик-испытатель генерал Магомед Толбоев!

Источник: https://youtu.be/SS2We8fXMf0

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13 Комментариев » Оставить комментарий


  • 12459 989
    ХОХОЛ 21 декабря 2019 в 21:09

    Борис Марцинкевич. “Пару слов о Сердюкове”
    https://rubin65.livejournal.com/1225374.html

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    -2
  • 5307 3973
    марина 21 декабря 2019 в 21:15

    Правда окажется где-то посредине,сегодня все с бизнесинтересами.

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    • 12459 989
      ХОХОЛмарина 21 декабря 2019 в 21:21

      Вы Бориса Марцинкевича почитайте о Сердюкове.
      А рядовой лётчик и продаётся не дорого.
      КЛОУН.
      Уже просто потому что лезет не в своё дело.

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      -2
      • 12856 9178
        ВладимирХОХОЛ 21 декабря 2019 в 21:23

        А че читать, Марцинкевич такой же обизян, за пару бананов он что угодно расскажет.

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        1
        • 12459 989
          ХОХОЛВладимир 21 декабря 2019 в 21:29

          Тебе читать не надо ))
          Не поймёшь.
          Тебе попроще.
          Толбоев,Дудаев.
          Лётчики-герои СССР

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          • 12856 9178
            ВладимирХОХОЛ 21 декабря 2019 в 22:46

            Специально для обизяна разъясняю на пальцах,будь внимателен животное!!!
            Единственная правда в писанине этого рупора обизянов это то ,что Сердюков “торпеда Путина” и армию он разваливал по прямой указивке сказочного,а все дело в том что армию боялись все так называемые “государи и их свита” потому ,что армия единственная сила способная в течении суток смахнуть этих всех “великих манагеров” с доски и даже не поморщиться и ведь даже убежать не получиться и даже на стоящих в готовности самолетах бо сшибут на хер.После 2008 года когда армейцы сами без всяких руководящих указаний чуть не взяли Тбилиси и только прямой приказ сказочного их остановил,они забеспокоились а вдруг этим генералам в голову придет а на хрена нам эти чубайсы и грефы с набиулиными и орешкиными мы и сами с усами и помножат их на ноль вот и бросили табуреткина громить непослушных генералов и разваливать систему управления,вроде и развалили но тут хохляндия и опять за гпазпромовские интересы в Сирии надо же кому то воевать ну не получается без армии, решили создать нац.гвардию в противовес армии,но это так потешные войска с демонстрантами они еще куда ни шло,но против реально вооруженных армейских частей они точно не пляшут.Т.ч. обизян они и сейчас армии не слишком то верят,и случишь чего армейцы ихние величества точно на ноль помножат.

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            3
          • 12459 989
            ХОХОЛВладимир 21 декабря 2019 в 22:48

            Киевлянин.
            Засунь своё имнение себе в куеф

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      • 5307 3973
        маринаХОХОЛ 21 декабря 2019 в 21:37

        Я эту точку зрения ,что ни носитель звания рыцаря Мальтийского ордена ,создал армию,почему-то МЧС не показывает хороших результатов после руководства Шойгу,узнала от КОБ намного раньше.И что Ходора помог засунуть в тюрьму Путину как раз Берл Лазар ,а потом самолет бывшего президента Германии вроде увез его на Запад в Швейцарию.Все это игры престолов,а вот после Сердюкова точно налоги частично пошли в российскую казну.

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