Сводки от ополчения Новороссии 21 декабря 2019
- 09:30 Противник применил лазерное оружие, есть жертвы, — штаб оккупантов.
- 07:00 Многие в ВСУ за нас: Русский доброволец рассказал о 38 месяцах в украинском плену (ФОТО, ВИДЕО).
- 02:30 «Символ урегулирования» Зеленского у Станицы Луганской превратился в мост украинского позора (ВИДЕО).
- Вчера 21:42 Умелые руки: волонтер делает маскхалаты для бойцов ДНР.
Противник применил лазерное оружие, есть жертвы, — штаб оккупантов
За минувшие сутки, 20 декабря, противник применил лазерное оружие — так утверждает пресс-центр так называемой ООС. Жертвой стал один украинский военный, который, по данным штаба, получил травму сетчатки глаза во время наблюдения за позициями другой стороны в оптический прицел.
Ещё один военнослужащий, по данным штаба оккупантов, получил ранения в результате обстрелов, которых за сутки в штабе насчитали десять. Утверждают, что «противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие».
Горячими направлениями прошедших 24 часов украинские военные пропагандисты называют Мирное (Волновахский р-н, после незаконного переименования — Хутор Вольный, — прим. РВ), район Светлодарска, Крымского, Невельского (район Водяного и Песок, — прим. РВ), Славного, Каменки, Васильевки и вблизи шахты «Дутовка».
«От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет», — заключили в штабе «ООС».
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Многие в ВСУ за нас: Русский доброволец рассказал о 38 месяцах в украинском плену (ФОТО, ВИДЕО)
Знаменитый военкор ополчения Донбасса Геннадий Дубовой, участник обороны Славянска взял интервью у русского добровольца Армии ДНР Алексея Седикова, старшего лейтенанта Седьмой бригады (второй батальон, шестая рота).
Освобождённый боец подробно рассказал о 38 месяцах пребывания в плену у киевских оккупантов, о жестокости карателей из неонацистского полка «Азов» и помощи, которую оказывали пророссийски настроенные украинцы — военнослужащие ВСУ.
Свой опыт пребывания в плену Алексей подытожил неожиданно позитивно:
«На Украине среди всех слоёв населения, включая военнослужащих, очень много — до 80% — наших единомышленников и они поддержат нас, если мы пойдём в наступление».
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«Символ урегулирования» Зеленского у Станицы Луганской превратился в мост украинского позора (ВИДЕО)
В пятницу, 20 декабря, по отремонтированному мосту в Станице Луганской с оккупированной Киевом территории в сторону Луганской Народной Республики проехала машина скорой помощи. Однако порадоваться особенно нечему. Ожидаемо итог работы, на которую были выделены немалые деньги и привлекались международные организации, стараниями Украины стал сплошным скандалом. Не обошлось и без воровства, уже называются многомиллионные суммы.
Изначально при проектировании восстанавливаемой части моста через Северский Донец закладывались параметры, которые позволяли бы проезжать машинам скорой помощи.
И скорая проехала. Но с трудом.
«Ширина моста позволяет проехать автомобилю практически впритык, из-за этого приходится ехать на низкой скорости, что не позволяет медикам оперативно добраться до места происшествия.
Кроме того, для граждан, пересекающих линию соприкосновения, совсем не остаётся места», — сообщил в своём Telegram-канале военный эксперт ЛНР Андрей Марочко.
Но это ещё не всё.
Выяснилось, что Генеральная прокуратура Украины уже принялась искать украденные на строительстве деньги. И это тоже ожидаемо.
Пресс-служба ГПУ озвучила цифру в более 10 млн грн.
«При процессуальном руководстве Прокуратуры Луганской области был проведён ряд обысков, в ходе которых были изъяты документы по проведению капитального строительства моста через р. Северский Донец в Станично-Луганском районе», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
По информации ГПУ, должностные лица одного из управлений оккупационной администрации на Луганщине, предположительно, вошли в сговор со служебными лицами ряда коммерческих структур.
Следствием уже установлено, что объёмы и стоимость работ субподрядчики значительно завысили.
В пресс-службе ведомства уточнили, что продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по предварительной правовой квалификации «злоупотребление властью или служебным положением» и «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Также прокуратура устанавливает объём нанесённого ущерба.
Представитель ЛНР в Минской контактной группе Родион Мирошник прокомментировал сообщение о проворовавшихся на ремонте моста украинских чиновниках.
«На восстановительных работах главного „символа урегулирования“ от Зеленского — моста в Станице Луганской, украинские чиновники деньги тоже украли.
Прокуроры считают, что чиновники «Луганской администрации» в Северодонецке договорились с коммерсантами существенно завысить цены работ и материалов.
В итоге смета была завышена более чем на 10 млн грн, в чьих карманах осели „откаты“, ещё будут выяснять, если с ними не поделятся», — отметил он в своём Telegram-канале.
Любопытно, почему ГПУ только сейчас прозрела, когда строительство уже закончилось.
Как сообщала «Русская Весна», в Народной милиции ЛНР не раз обращали внимание на то, что работы проводятся, мягко говоря, странно и чиновники оккупационной администрации попросту отмывают деньги на инфраструктурном проекте.
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Умелые руки: волонтер делает маскхалаты для бойцов ДНР
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