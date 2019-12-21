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Сводки от ополчения Новороссии 21 декабря 2019

11:05. 21 декабря 2019 263 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Противник применил лазерное оружие, есть жертвы, — штаб оккупантов

Противник применил лазерное оружие, есть жертвы, — штаб оккупантов | Русская весна

За минувшие сутки, 20 декабря, противник применил лазерное оружие — так утверждает пресс-центр так называемой ООС. Жертвой стал один украинский военный, который, по данным штаба, получил травму сетчатки глаза во время наблюдения за позициями другой стороны в оптический прицел. 

Ещё один военнослужащий, по данным штаба оккупантов, получил ранения в результате обстрелов, которых за сутки в штабе насчитали десять. Утверждают, что «противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие».

Горячими направлениями прошедших 24 часов украинские военные пропагандисты называют Мирное (Волновахский р-н, после незаконного переименования — Хутор Вольный, — прим. РВ), район Светлодарска, Крымского, Невельского (район Водяного и Песок, — прим. РВ), Славного, Каменки, Васильевки и вблизи шахты «Дутовка».

«От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет», — заключили в штабе «ООС».

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Противник применил лазерное оружие, есть жертвы, — штаб оккупантов | Русская весна

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Многие в ВСУ за нас: Русский доброволец рассказал о 38 месяцах в украинском плену (ФОТО, ВИДЕО)

Многие в ВСУ за нас: Русский доброволец рассказал о 38 месяцах в украинском плену (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Знаменитый военкор ополчения Донбасса Геннадий Дубовой, участник обороны Славянска взял интервью у русского добровольца Армии ДНР Алексея Седикова, старшего лейтенанта Седьмой бригады (второй батальон, шестая рота).

Освобождённый боец подробно рассказал о 38 месяцах пребывания в плену у киевских оккупантов, о жестокости карателей из неонацистского полка «Азов» и помощи, которую оказывали пророссийски настроенные украинцы — военнослужащие ВСУ.

Свой опыт пребывания в плену Алексей подытожил неожиданно позитивно:

«На Украине среди всех слоёв населения, включая военнослужащих, очень много — до 80% — наших единомышленников и они поддержат нас, если мы пойдём в наступление».

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Многие в ВСУ за нас: Русский доброволец рассказал о 38 месяцах в украинском плену (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

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«Символ урегулирования» Зеленского у Станицы Луганской превратился в мост украинского позора (ВИДЕО)

«Символ урегулирования» Зеленского у Станицы Луганской превратился в мост украинского позора (ВИДЕО) | Русская весна

В пятницу, 20 декабря, по отремонтированному мосту в Станице Луганской с оккупированной Киевом территории в сторону Луганской Народной Республики проехала машина скорой помощи. Однако порадоваться особенно нечему. Ожидаемо итог работы, на которую были выделены немалые деньги и привлекались международные организации, стараниями Украины стал сплошным скандалом. Не обошлось и без воровства, уже называются многомиллионные суммы.

Изначально при проектировании восстанавливаемой части моста через Северский Донец закладывались параметры, которые позволяли бы проезжать машинам скорой помощи.

И скорая проехала. Но с трудом. 

«Ширина моста позволяет проехать автомобилю практически впритык, из-за этого приходится ехать на низкой скорости, что не позволяет медикам оперативно добраться до места происшествия.

Кроме того, для граждан, пересекающих линию соприкосновения, совсем не остаётся места», — сообщил в своём Telegram-канале военный эксперт ЛНР Андрей Марочко.

Но это ещё не всё. 

Выяснилось, что Генеральная прокуратура Украины уже принялась искать украденные на строительстве деньги. И это тоже ожидаемо. 

Пресс-служба ГПУ озвучила цифру в более 10 млн грн. 

«При процессуальном руководстве Прокуратуры Луганской области был проведён ряд обысков, в ходе которых были изъяты документы по проведению капитального строительства моста через р. Северский Донец в Станично-Луганском районе», — говорится в сообщении Генпрокуратуры. 

По информации ГПУ, должностные лица одного из управлений оккупационной администрации на Луганщине, предположительно, вошли в сговор со служебными лицами ряда коммерческих структур. 

Следствием уже установлено, что объёмы и стоимость работ субподрядчики значительно завысили. 

В пресс-службе ведомства уточнили, что продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по предварительной правовой квалификации «злоупотребление властью или служебным положением» и «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Также прокуратура устанавливает объём нанесённого ущерба.

Представитель ЛНР в Минской контактной группе Родион Мирошник прокомментировал сообщение о проворовавшихся на ремонте моста украинских чиновниках.

«На восстановительных работах главного „символа урегулирования“ от Зеленского — моста в Станице Луганской, украинские чиновники деньги тоже украли.

Прокуроры считают, что чиновники «Луганской администрации» в Северодонецке договорились с коммерсантами существенно завысить цены работ и материалов.

В итоге смета была завышена более чем на 10 млн грн, в чьих карманах осели „откаты“, ещё будут выяснять, если с ними не поделятся», — отметил он в своём Telegram-канале.

Любопытно, почему ГПУ только сейчас прозрела, когда строительство уже закончилось.

Как сообщала «Русская Весна», в Народной милиции ЛНР не раз обращали внимание на то, что работы проводятся, мягко говоря, странно и чиновники оккупационной администрации попросту отмывают деньги на инфраструктурном проекте. 

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Умелые руки: волонтер делает маскхалаты для бойцов ДНР


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