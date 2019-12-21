Сводки от ополчения Новороссии 21 декабря 2019

За минувшие сутки, 20 декабря, противник применил лазерное оружие — так утверждает пресс-центр так называемой ООС. Жертвой стал один украинский военный, который, по данным штаба, получил травму сетчатки глаза во время наблюдения за позициями другой стороны в оптический прицел.

Ещё один военнослужащий, по данным штаба оккупантов, получил ранения в результате обстрелов, которых за сутки в штабе насчитали десять. Утверждают, что «противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие».

Горячими направлениями прошедших 24 часов украинские военные пропагандисты называют Мирное (Волновахский р-н, после незаконного переименования — Хутор Вольный, — прим. РВ), район Светлодарска, Крымского, Невельского (район Водяного и Песок, — прим. РВ), Славного, Каменки, Васильевки и вблизи шахты «Дутовка».

«От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет», — заключили в штабе «ООС».

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