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Суперлазер «Пересвет» раскрыл свои тайны

10:04. 21 декабря 2019 77 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Еженедельная информационно-аналитическая передача К. Ю. Дyшенова, посвященная обзору главных событий недели, новейшим технологиям и ответам на вопросы зрителей.

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Ссылки на подкасты Константина Юрьевича
iTunes: https://podcasts.apple.com/ru/podcast…
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Q7wM6b3QKWk

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