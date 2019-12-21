Русские имена Олимпийских Богов
22:43. 21 декабря 2019 98 просмотров Один комментарий Опубликовал: ХОХОЛ
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7GbIV9oCjy0&list=PLN-O3YMZX3p9Lbd6ewzFDt5Pk94qBY-DW&index=4&t=0s
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— Как мне пересесть с ишака Эго на жеребца Духовности? — спросил ученик Ходжу Насреддина.— Для этого нужно пересечь пустыню Самоотречения на верблюде Смирения, — ответил мудрец.
Хоть бы одно имя олимпийского бога, который родился в Гиперборее.
Зевс на Крите, Гера на краю Земли у Океана, Посейдон у источника Арна в Аркадии, Персефона “местное” догреческое божество, Афродита из пены морской острова Кипр, Аполлон и Артемида на острове Делос, Гефест остров Лемнос, Гермес в гроте горы Киллены в Аркадии, Дионис родился на Наксосе, Гераклеос (слава Геры) в Фивах.
Единожды совравши…