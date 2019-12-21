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Русские имена Олимпийских Богов

22:43. 21 декабря 2019 98 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7GbIV9oCjy0&list=PLN-O3YMZX3p9Lbd6ewzFDt5Pk94qBY-DW&index=4&t=0s

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2247 1871
    Женечка 21 декабря 2019 в 23:23

    Хоть бы одно имя олимпийского бога, который родился в Гиперборее.
    Зевс на Крите, Гера на краю Земли у Океана, Посейдон у источника Арна в Аркадии, Персефона “местное” догреческое божество, Афродита из пены морской острова Кипр, Аполлон и Артемида на острове Делос, Гефест остров Лемнос, Гермес в гроте горы Киллены в Аркадии, Дионис родился на Наксосе, Гераклеос (слава Геры) в Фивах.

    Единожды совравши…

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