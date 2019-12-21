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Провал: американская замена «Союзам» не долетела до МКС (ФОТО, ВИДЕО)

10:00. 21 декабря 2019 263 просмотра 2 коммент. Опубликовал:
Провал: американская замена «Союзам» не долетела до МКС (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

После удачного запуска капсулы Starliner компании Boeing с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида корабль успешно отделился от ракеты-носителя, но в расчетное время не смог включить двигатели, из-за чего пришлось отменить стыковку с МКС, а НАСА приняло решение вернуть корабль на Землю.

Starliner тестируют в качестве замены российским «Союзам». Штаты хотят вернуться в пилотируемую космонавтику после закрытия программы «Шаттл», но последняя их попытка оказалась неудачной — корабль не достиг орбиты, сжег слишком много топлива. По предварительной версии, произошел сбой из-за нештатной работы системы расчета полетного времени.

Одиозный глава компании SpaceX Илон Маск уже пожелал Starliner успешной посадки:

«Орбита трудна. Желаю успешного приземления и скорейшего восстановления для следующей миссии».

Посадка должна состояться 22 декабря.

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На фото: Starliner на стартовой площадке за несколько часов до запуска.

Провал: американская замена «Союзам» не долетела до МКС (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Провал: американская замена «Союзам» не долетела до МКС (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Провал: американская замена «Союзам» не долетела до МКС (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1576911627

Метки: Новости

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