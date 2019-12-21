Провал: американская замена «Союзам» не долетела до МКС (ФОТО, ВИДЕО)
После удачного запуска капсулы Starliner компании Boeing с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида корабль успешно отделился от ракеты-носителя, но в расчетное время не смог включить двигатели, из-за чего пришлось отменить стыковку с МКС, а НАСА приняло решение вернуть корабль на Землю.
Starliner тестируют в качестве замены российским «Союзам». Штаты хотят вернуться в пилотируемую космонавтику после закрытия программы «Шаттл», но последняя их попытка оказалась неудачной — корабль не достиг орбиты, сжег слишком много топлива. По предварительной версии, произошел сбой из-за нештатной работы системы расчета полетного времени.
Одиозный глава компании SpaceX Илон Маск уже пожелал Starliner успешной посадки:
«Орбита трудна. Желаю успешного приземления и скорейшего восстановления для следующей миссии».
Посадка должна состояться 22 декабря.
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На фото: Starliner на стартовой площадке за несколько часов до запуска.
The Boeing #Starliner as seen from South Georgia! It’s heading to the International Space Station from Cape Canaveral.— Andrew Gorton WTOC (@AndrewGortonWx) December 20, 2019
Video from Halee Taylor pic.twitter.com/1t0oFLcfTd
Boeing's Starliner astronaut capsule successfully launched from Cape Canaveral in Florida, but then failed to reach the orbit after a timer malfunction made it burn too much fuel https://t.co/PP3qNZn3py pic.twitter.com/rHHANi4ff8— Reuters (@Reuters) December 21, 2019
Источник: https://rusvesna.su/news/1576911627
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