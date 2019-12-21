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Принципы экономического взаимодействия славянских общин.17 ноября 2019г.

11:57. 21 декабря 2019 99 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Владимир Юрьевич Шуманин.
Глава Русской общины Камчатки.
Доклад “Принципы экономического взаимодействия славянских общин” на конференции “Производство и самообеспечение в современных условиях жизни”. 17 ноября 2019г.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=phKDo5IDUS4

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