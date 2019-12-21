Правда о мерзости либерализма, или Изощрённое мошенничество

«… Необходимо отсекать, жестко отсекать любые риски, связанные с невежеством, распространением экстремизма, разного рода радикальных течений».

Жаль, что эти прекрасные слова В. Путин говорил не о либерализме. Ведь, именно современный либерализм является главным идеологом, распространителем и выгодоприобретателем невежества, экстремизма и радикализма (НЭРа).

И доказывать ничего не нужно, достаточно посмотреть на Украину, или зайти (не дай Бог) в Ельцин Центр, чтобы увидеть концентрированный либеральный радикализм.

Конечно, необходимо контролировать миграционные потоки и жестко отсекать все, что нужно — о чем и говорил президент — но также необходимо понимать, откуда берутся искусственно участившиеся миграционные, демографические, межнациональные, языковые, экономические, политические… кризисы.

Именно либерализм, стоящий на вершине политической пирамиды капиталистической системы и на деле являющийся всего лишь демагогическим прикрытием изощренного мошенничества, и есть причина этих бедствий.

Либерализм и есть радикальное течение. Его-то и нужно бы жестко отсечь.

Но, увы, злокачественный либерализм так глубоко пустил метастазы НЭРа в культурную ткань общества, так много поразил голов, сделав их служебными идиотами («свободными радикалами» мед.), что жесткое отсекание стало почти невозможным. Единственная альтернатива (пускание на самотек не в счет) — длительная химиотерапия, уничтожающая, к сожалению, и значительную часть здоровых клеток и тканей.

Остается надеяться, что Владимир Путин не только понимает все это, но и сознательно претворяет в жизнь. Системность и научность проводимых им мероприятий дают определенные основания для такой надежды.

Также хочется думать, что его призывы к либералам (разумеется, не только к ним) работать на благо Родины, не связаны с верой в их способность измениться и, следовательно, с возможным прощением и оставлением их в управлении страной. Это все равно, что оставлять метастазы. Наглядным примером чему являются не добитые советской властью бандеровцы.

Экстремизм и радикализм либерального невежества проявляется на каждом шагу — от разговора на ТВ, или лекции в Ельцин Центре и ВШЭ до показательной казни (сожжения) несогласных в Одессе.

Во всех этих действиях одной задачи заняты кадры с одинаковым психопатическим типом мышления и чувствования, тупо исполняющие свои мелкие роли в глобальных преступлениях либерализма, прикрытых высокими и благородными целями.

Достаточно взять для рассмотрения минимальный объем сказанного ими (как взять микрочастицы ткани на биопсию), чтобы сделать определенные выводы относительно природы патологии (дефекта) их личности, в которой интеллект и нравственность находятся в опасном крайними заблуждениями противоречии. Собственно говоря, на таком же материале проводится уже всем известный «отрицательный отбор».

Например, высказывания господина Познера в одной из недавних передач «Большая игра»:

«Я вырос так, что либералы — это правильные люди, это те, которые готовы выслушать других, это те, которые терпимо относятся к тому, что человек другого цвета кожи, других привычек, по-другому себя ведет…»

На первый взгляд, безобидное высказывание, но…

Во-первых, говорить в России о терпимости к другому цвету кожи (как, впрочем, к привычкам и поведению), тем более после периода советского гуманизма — неприлично. Это настолько неуместно, даже противоестественно, что возбуждение темы выглядит, по меньшей мере, частью направленной к подстреканию экстремизма диверсии.

На Украине, к примеру, подобная диверсия планово завершилась этнической нетерпимостью, гражданской войной и признанием не существовавшего голодомора геноцидом.

Но в случае с Познером лично, все проще — он хочет быть похожим на своих показушно «прогрессивных» американских коллег, совершенно не понимая, что они об этом трендят не из прогрессизма, а из страха быть заподозренными (разоблаченными) в расизме, до сих пор неизжитом в США.

Во-вторых, он путает всякого назвавшегося либералом из конъюнктурных соображений с человеком, естественно живущим по перечисленным принципам, которые кто-то взял и офилософил либерализмом. Числиться и быть — это разные (противоположные) вещи. Познер числился коммунистом, теперь числится либералом…

В-третьих, его неоригинальная, несамостоятельная, шаблонная речь выдает сущего приспособленца. Приведенная выше его цитата выглядит как трафарет, в котором достаточно заменить одно слово и, вуаля, Познер… снова коммунист: «Я вырос так, что советские граждане — это правильные люди…».

Кстати, именно это и было правдой. Вкрадчивость его голоса и некоторые мимические ужимки как коммуникационные приемы с необходимостью выработались для придания авторитетности его конъюнктурной «правде».

И за этой театральной авторитетностью не все замечают лицемерие Познера (да он и сам не замечает), хотя оно лежит на поверхности: «Либералы… готовы выслушать других…».

Быть готовым — не значит сделать; выслушать — не значит принять во внимание; готовность выслушать — не значит терпимо, тем более уважительно, отнестись к чужому мнению…

Ведущий «Большой игры» В. А. Никонов не поддался на умиротворяющую вкрадчивость лжи Познера и расставил точки над ё: «Либеральный тоталитаризм — это отрицание другой точки зрения».

— Тогда — это не либерализм, — вставил Познер, и спустя пару минут перебил В.Никонова, оскорбительно назвав его слова чепухой.

Таким образом он продемонстрировал нетерпимость к чужому мнению, разоблачив собственную ложь и подтвердив слова В. А. Никонова — и даже не заметил и не понял этого.

Так же, например, и Сокуров, настойчиво призывая президента не ограничивать либеральные протесты и «прекратить вот эту репрессивную форму взаимоотношений с молодыми людьми» («онижедетьми), не видит, что они «радеют за отечество» под руководством врагов государства, устроивших войну на Северном Кавказе.

Он не осознает, что предлагает России добровольно разделить судьбу Югославии, Ливии, Украины…, а В.Путину — судьбу Каддафи. И глупо уверен, что ни Путин, ни кто другой этого не осознают вместе с ним.

Что же мешает познерам и сокуровым разглядеть, понять и учесть страшный опыт — постичь реальность? Впрочем, все либералы, вместе взятые, не способны понять что они натворили в 90-е годы и продолжают вытворять сегодня.

Разве такое спутанное, не контролирующее само себя сознание не есть некая личностная патология?! И разве эта патология, независимо от образования и статуса, не делает человека невеждой и экстремистом? Познер же совершенно искренне не ведает, что и сказал в той же ТВ программе, почему это в Америке слово либерал стало ругательным?!

Образование не выправляет личностную патологию, оно помогает удерживать социальное равновесие, но при внешней токсичной протекции, легитимирует и умножает ее деструктивность.

Именно под носителей личностной патологии глубинным злом и были узурпированы все СМИ и вся, так называемая, «культура», потому, что это давало им популярность и авторитет, и превращало пассивных носителей в тотальных разносчиков невежества и экстремизма.

А агрессивно рекламируемая «свобода слова» в этой операции, обеспечивала моральный паралич государства, как если бы иммунным клеткам было запрещено атаковать раковые клетки и «чужеродных агентов» под предлогом их права на гражданскую патогенность.

Советская система этических норм, не избранных групп, а всего общества, милосердно и гармонично встраивала разные формы патологии личности в конструктивную, созидательную линию жизни страны, семьи и коллектива, снижая асоциальность в целом.

Либерализм же стал чудодейственным прикрытием глобальных мошенников, побуждающих близкородственную личностную патологию людей к зависимой болезненно разнузданной жажде избытка, престижа и наслаждений как к «высшей ценности» существования, с целью завладения и управления их талантом, волей и свободой.

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Павел Гортаков, специально для «Русской Весны»