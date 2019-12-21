Открытым текстом 20.12.2019

Аваков поддерживает беспорядок

Арсен Борисович Аваков един в двух лицах. Он и министр внутренних дел Украины, и организатор массовых беспорядков.

17 декабря перед Верховным советом Украины боевики нескольких нацистских группировок, протестующие против проекта закона о торговле землёй сельскохозяйственного назначения, подрались с полицейским спецназом. Эти группировки ещё в четырнадцатом году включены вместе с внутренними войсками в национальную гвардию МВД.

Специалисты открытым текстом объяснили: это хитрый план сторонников распродажи легендарных южнорусских чернозёмов — прежде всего президента Владимира Александровича Зеленского.

Майданных отморозков на Украине мало кто любит. Соответственно, всё, против чего они выступают, обретает массовую симпатию. Вдобавок на публичные протесты против закона, лишающего Украину последней оставшейся у неё ценности, да ещё и способного лишить народ возможности прокормиться, побоятся теперь выходить вменяемые граждане: кому охота попасть под раздачу, когда полиция начнёт обороняться от камней и палок!

Но и это ещё не всё. Открытым текстом предполагаю: Аваков, бывший долларовым полумиллиардером ещё до государственного переворота, теперь не хочет ограничиваться контролем внутриукраинских силовиков. Его давно прочат в главы правительства республики.

Сейчас на этом посту человек, близкий к Зеленскому. Но Аваков был в мирное время деловым партнёром Юлии Владимировны Григян — по мужу Тимошенко — и через неё взаимодействовал с главным рейдером всея Украины Игорем Валерьевичем Коломойским. Теперь Коломойский — ещё и главный после Сороса влиятель на Зеленского.

Понятно, Аваков показывает, что может раскачать обстановку в столице, если его хотелки не удовлетворят. Открытым текстом предсказываю: аваковские боевики и впредь будут показывать, кому закон не писан. А сам “серый кардинал” уже примеряет на себя… Нет, не корону и не трон, а стульчак Зеленского.

Яка держава — таки и сымволы. И, судя по всему, с такими ребятами, как Белецкий, он совсем скоро займёт если не президентское, то для начала премьерское кресло!

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-20-12-2019/