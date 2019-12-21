Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Олег Киселев о сражении на дороге Раате

10:05. 21 декабря 2019 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=htnxqaOVPB4

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Олег Киселев о сражении при Суомуссалми
Сводки от ополчения Новороссии 08 сентября 2019
... казалось, что продвигаемся сквозь кисель раскаленного металла, что рукой ... освобождении Донбасса советскими войсками было сражение за Саур-Могилу — господствующую...годы — обычный государственный служащий. Олег Григорьевич настолько умело смог организовать...
Бэкграунд, выпуск-279 за 20 октября 2012
...бездарности этого горе-президента Киселев тут же прерывал. Кстати...мысли.В свое время Киселев вел на российских телеканалах... недалекими людьми». Мэр Керчи Олег Осадчий пошел ещё дальше, ...городах и на местах сражений стали возводить грандиозные мемориальные...
БЭКГРАУНД, ВЫПУСК-279 ЗА 20 ОКТЯБРЯ 2012
...бездарности этого горе-президента Киселев тут же прерывал. Кстати...мысли. В свое время Киселев вел на российских телеканалах... недалекими людьми». Мэр Керчи Олег Осадчий пошел ещё дальше, ...городах и на местах сражений стали возводить грандиозные мемориальные...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)