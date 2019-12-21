Олег Киселев о сражении на дороге Раате

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...бездарности этого горе-президента Киселев тут же прерывал. Кстати...мысли. В свое время Киселев вел на российских телеканалах... недалекими людьми». Мэр Керчи Олег Осадчий пошел ещё дальше, ...городах и на местах сражений стали возводить грандиозные мемориальные...