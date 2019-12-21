Об истинных причинах начала Второй мировой

20 декабря в Санкт-Петербурге собрались лидеры стран, входящих в Содружество Независимых Государств — в городе на Неве состоялся неформальный саммит СНГ. Наши страны многое объединяет, и прежде всего общая история, и общее отношение к главной трагедии ХХ века — Великой Отечественной войне.

Советский Союз в общей сложности потерял 27 миллионов человек, горе тогда пришло почти в каждый дом огромного единого государства. Поэтому последние заявления, звучащие из европейских столиц, и попытки переписать историю, переиначив причины начала войны, никого в СНГ равнодушными оставлять не могут.

И как раз сегодня Владимир Путин, как и обещал накануне во время Большой пресс-конференции, затронул тему резолюции, которую принял Европарламент о Второй мировой войне. Она, как признался президент России, его не только удивила, но и даже задела. И сегодня российский лидер показал архивные документы о начале Второй мировой войны. Они проливают истинный свет на расклад сил и отношения в Европе незадолго до германской агрессии. Началось все с раздела Чехословакии и Мюнхенского сговора.

«СССР, оставшись в одиночестве, вынужден был принять реальность, которую западные государства создали своими руками. Раздел Чехословакии был предельно жестоким и циничным. По сути, это был грабеж, и можно со всеми основаниями утверждать, именно Мюнхенский сговор послужил поворотным моментом в истории, после которого Вторая мировая война стала неизбежной. В 1938 году Гитлера ещё можно было остановить коллективными усилиями европейских государств. Это признавали и западные лидеры. Вот опять ссылка на документ. Это запись бесед представителей французского и польского командования о перспективах войны в Европе между итало-германской и польско-французской коалициями. От 17 мая 1939 года.

«На встрече с министром военных дел Польши начальник французского Генерального штаба заявил, что в сентябре 1938 года общая обстановка представляла гораздо больше возможностей, чем теперь, для вмешательства против Германии».

То есть он о чем говорил: что если бы своевременно отреагировали, войны можно было бы избежать. А вот уже в ходе Нюрнбергского процесса над военными преступниками на вопрос, напала бы Германия на Чехословакию в 1938 году, если бы западные державы поддержали Прагу, фельдмаршал Кейтель ответил: «Нет, мы не были достаточно сильны с военной точки зрения. Целью Мюнхена было вытеснить Россию из Европы, выиграть время и завершить вооружение Германии», — рассказал Владимир Путин.

Из документов конца 30-х годов прошлого века, представленных сегодня Владимиром Путиным, они, кстати, есть на выставке в президентской библиотеке, можно было сделать однозначный вывод о желании западных лидеров умиротворить Гитлера. Однако такая политика привела к кардинальному изменению баланса сил в Европе как раз в пользу нацистской Германии, аппетиты которой только росли. Следующий взгляд Гитлер обратил на Польшу. А дальше разгорелось адское пламя.

«Выдержка из уже упомянутой беседы Адольфа Гитлера с министром иностранных дел Польши Беком 5 января 1939 года, в ней фюрер говорит: «Дальнейшим вопросом, в по котором у Германии и Польши есть совместные интересы, является «еврейская проблема», он, фюрер, преисполнен твердой решимости выбросить евреев из Германии, сейчас им ещё будет позволено захватить собой часть своего имущества, при этом они наверняка увезут с собой из Германии больше, чем они имели, когда поселились в этой стране. Но чем больше они будут тянуть с миграцией, тем меньше имущества они смогут взять с собой».

Ну, вот это что такое вообще? Ну, что это за люди? Кто они такие? И у меня складывается впечатление, что этого не только не хотят знать в сегодняшней Европе, а что это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину в том числе и за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов. Да, мы знаем кто такой Сталин, мы дали ему свои оценки, но уж думаю, что фактом остается то обстоятельство, что именно фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня — на Советский Союз.

И что это за люди вообще, которые ведут с Гитлером такие беседы, и именно они, преследуя свои узкокорыстные, непомерно возросшие амбиции, подставили свой народ, польский народ под военную машину Германии, и больше того, способствовали вообще тому, что началась Вторая мировая война. А как иначе думать, после того как смотришь такие документы?! » — подчеркнул президент России.

Теперь же в Европе, по словам Владимира Путина, пытаются переписать историю, а заодно и переложить ответственность за развязывание самой кровавой войны в истории. А жертвами этой борьбы становятся памятники красноармейцам, тем самым, кто освобождал от фашистов и спасал от уничтожения тех, чьи потомки сейчас с памятью и пытаются воевать.

«Сегодня мы видим: ещё и могилы оскверняют тех людей, которые побеждали в войне. Они же самые простые люди, вот эти красноармейцы, кто они такие? В основном крестьяне, рабочие, и многие из них пострадали от того же самого сталинского режима, кто-то был раскулачен, родственники кого-то были сосланы в лагеря, и эти люди погибли, освобождая страны Европы от нацизма. Теперь их памятники сносят, в том числе для того, чтобы не всплыли вот эти вот факты фактического сговора Гитлера и некоторых руководителей стран европейских. Это мстят не большевикам, а все делают для того, чтобы скрыть свою собственную позицию», — отметил российский лидер.

По словам Владимира Путина, агрессивный национализм всегда ослепляет. Он стирает любые моральные грани. Но такое поведение всегда возвращается бумерангом. И то, что сейчас происходит в некоторых странах Европы, мы где-то уже видели.

«И в прошлом, и сейчас пугают Россией — и царской, и советской, и современной, ничего не меняется. Не важно, какая она. Смысл сохраняется. Не нужно здесь путать и идеологические термины — большевистская, русская, какая угодно — наша общая бывшая родина Советский Союз. Для этого можно заключить сделку с кем угодно, в том числе и с фашистской Германией. Что, по сути дела, и мы видим, происходит по факту. В этой связи, конечно, я смотрю, что в некоторых странах Европы происходит с русофобией, с антисемитизмом и так далее. Это все мне что-то очень напоминает. Агрессивный национализм всегда ослепляет, стирает любые моральные грани; ставшие на этот путь не останавливаются ни перед чем. Но в конечном итоге это достает их самих. И так было не раз», — подчеркнул Владимир Путин.

На обложке: Из альбома к материалу «Неформальный саммит СНГ», Санкт-Петербург. Фото kremlin.ru

Источник: https://nstarikov.ru/ob-istinnyh-prichinah-nachala-vtoroj-mirovoj-111556