Мы живём внутри холодной гражданской войны — мнение
Известный публицист Дмитрий Ольшанский прокомментировал реакцию либеральной общественности на теракт против силовиков в Москве.
«Вчера вечером я увидел кое-что очень неприятное, но, увы, предсказуемое.
Буквально те же самые люди, которые несколько лет назад, когда стрельба случилась на Москворецком мосту и убили милого их сердцу Бориса Ефимовича, рыдали и рвали на себе волосы, — на этот раз под звуки стрельбы тонко шутили, злорадствовали, приплясывали и соревновались в изобретении вариаций на тему „так вам и надо” и „это власть виновата, что по улице бегает террорист” (хотя весь мир пока бессилен справиться с таким Манюровым-Джокером, сбрендившим одиночкой).
Даже и мысли у них не возникло о том, чтобы вместо этого зажигающего огни цирка хоть на копейку посочувствовать пострадавшим, а равно и проявить солидарность с теми, кто пошел навстречу убийце и сделал так, чтобы тот перестал убивать.
Какое там.
Ведь все эти ФСБ, ФСО, МВД, ППС, Росгвардия, кто там еще — это же, считай, и не люди, так, сапоги да сатрапы, то ли дело святой Борис Ефимович, а этих не жалко, и даже если бы был убит случайный прохожий — все равно Путин виноват, да и прохожий тот, кстати и правда раненый, ведь не студент Высшей школы экономики, не так ли?
У Лондона не боли, у Парижа не боли, у Высшей школы экономики не боли, а на Лубянке — да хоть огнем все гори.
К чему я все это?
Мы уже почти шесть лет живем внутри холодной гражданской войны. Холодная гражданская война — это когда у людей не просто разные „партии” или разные взгляды.
А это когда они плачут на нашей свадьбе (18 марта 2014 года — черный день в истории России, как сказал один интеллигент) и пляшут на наших похоронах (2 мая 2014 года у них не произошло ни-че-го).
И нет такой новости, нет такой радости, нет такой трагедии и такой крови, которая могла бы тут что-то заново склеить и соединить. Мы разошлись навсегда.
Ну а всем тем, кто вовремя предупредил столько терактов — за что обычно не положено благодарности, ведь пока гром не грянет и проч., — и кто все-таки остановил это, кто шел навстречу огню, когда каждый мирный человек бежал от него, — простое большое спасибо и неуклюжий поклон».
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Источник: https://rusvesna.su/news/1576874015
МОЖЕТ МЫ НА Балканах видим ваши проблемы братя изкаженными ,
ради пропагандной аберации в некоторых СМИ ,
НО НАСТОРАЖИВАЕТ ФАКТ, ЧТО ВСЕ МОЛЧАТ О САМОМ ГЛАВНОМ: КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ !
И НИ СЛОВО С КРЕМЛЕВСКИХ ПОДСТАВНЫХ СЕНАТОРАФ ,СЛУГИ СИНЕДРИОНА И КОЗЛА С РЕДКОЙ БОРОДОЙ – АХМИРИКАНЕЦ БЕН ЛАЗАР-ЩАЙН,, , ЧТО ТОВ. Путин, ставший Икона для миллионов на пост-СССР територии ,
стыдится сказать , что ваша Конституциья ,братя, американцам написана, ,
НЕ ТО ,ЧТО НЕ НАДО ЕЕ МЕНЯТЬ , ,КАК ГОВОРИЛ СИЯЮЩИЙ НА ТВ-ЕКРАНАХ ,ЧЬИ СЛОВА СТАЛИ КАК НАРКОТИК ДЛЯ ДРЕМУЧИХ И ОБЕЗВЕРЕННЫХ РУСИЧЕЙ!
Все ети доклады по ПЕРВОМ КАНАЛЕ В НОВОСТЯХ- “ЖВАЧКА” ДЛЯ МОЗГОВ ,Братя!
А ПРО ТО ,что 40% РОСНЕФТИ- УКРАЛ РОТШИЛЬДЕФ,ОСТАЛЬНОЕ -МЮЛЕРЫ ,СЕЧИНЫ ,БЕРГ,БУРГ,ЧУБАЙСЯТА, ЩЕНЯТА, И ВСЯ ПАСМИНА ,,,, НИ СЛОВА !
И ЗАТО 40 000 000 000 $ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ДОКТОРОУ НЕ ХВАТАЮТ НА РУСИ КАЖДЫЙ ГОД,
ЯХТЫ И ЗАМКИ СЕНАТАРАФ НИКНУТ КАК ГРИБЫ ЗА ГРАНИЦЕ,
И ВАШИ ТРУТУЛЕТКИ “КИН-ДЗА-Б-Л-Я” ,ХОТЯ И ПРОДВИНУТЫЕ ,БУДУТ СОБИРАТЬ ПЫЛЬ,
КАК ЕТОГО ТАНКА С 4 ГУСЕНИЦАМИ ДЛЯ АТОМНОЙ ВОЙНОЙ , И 20 000 ТАНКОВ -НА СКРАБ !!
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И начал народ стрелять на ЛУБЯНКЕ, ГДЕ БЫЛ ПАМЯТНИК ЖИДА ДЖЕРЖИНСКИ-
ВЕСЬ В РУССКОЙ КРОВИ !
Что нам-то делать ,простым людям – кто нам откроет глаза, и наполнит желудок?
Дай Бог, чтобы Я в чем-то не прав !