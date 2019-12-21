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Мы живём внутри холодной гражданской войны — мнение

03:30. 21 декабря 2019 206 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Мы живём внутри холодной гражданской войны — мнение | Русская весна

Известный публицист Дмитрий Ольшанский прокомментировал реакцию либеральной общественности на теракт против силовиков в Москве.

«Вчера вечером я увидел кое-что очень неприятное, но, увы, предсказуемое.

Буквально те же самые люди, которые несколько лет назад, когда стрельба случилась на Москворецком мосту и убили милого их сердцу Бориса Ефимовича, рыдали и рвали на себе волосы, — на этот раз под звуки стрельбы тонко шутили, злорадствовали, приплясывали и соревновались в изобретении вариаций на тему „так вам и надо” и „это власть виновата, что по улице бегает террорист” (хотя весь мир пока бессилен справиться с таким Манюровым-Джокером, сбрендившим одиночкой).

Даже и мысли у них не возникло о том, чтобы вместо этого зажигающего огни цирка хоть на копейку посочувствовать пострадавшим, а равно и проявить солидарность с теми, кто пошел навстречу убийце и сделал так, чтобы тот перестал убивать.

Какое там.

Ведь все эти ФСБ, ФСО, МВД, ППС, Росгвардия, кто там еще — это же, считай, и не люди, так, сапоги да сатрапы, то ли дело святой Борис Ефимович, а этих не жалко, и даже если бы был убит случайный прохожий — все равно Путин виноват, да и прохожий тот, кстати и правда раненый, ведь не студент Высшей школы экономики, не так ли? 

У Лондона не боли, у Парижа не боли, у Высшей школы экономики не боли, а на Лубянке — да хоть огнем все гори. 

К чему я все это? 

Мы уже почти шесть лет живем внутри холодной гражданской войны. Холодная гражданская война — это когда у людей не просто разные „партии” или разные взгляды. 

А это когда они плачут на нашей свадьбе (18 марта 2014 года — черный день в истории России, как сказал один интеллигент) и пляшут на наших похоронах (2 мая 2014 года у них не произошло ни-че-го). 

И нет такой новости, нет такой радости, нет такой трагедии и такой крови, которая могла бы тут что-то заново склеить и соединить.  Мы разошлись навсегда. 

Ну а всем тем, кто вовремя предупредил столько терактов — за что обычно не положено благодарности, ведь пока гром не грянет и проч., — и кто все-таки остановил это, кто шел навстречу огню, когда каждый мирный человек бежал от него, — простое большое спасибо и неуклюжий поклон».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1576874015

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 670 578
    georgi tarabov 21 декабря 2019 в 15:25

    МОЖЕТ МЫ НА Балканах видим ваши проблемы братя изкаженными ,
    ради пропагандной аберации в некоторых СМИ ,

    НО НАСТОРАЖИВАЕТ ФАКТ, ЧТО ВСЕ МОЛЧАТ О САМОМ ГЛАВНОМ: КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ !

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    ———–
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    ВЕСЬ В РУССКОЙ КРОВИ !

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    Дай Бог, чтобы Я в чем-то не прав !

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