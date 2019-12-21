«Конфуз» Анатолия Фоменко: вот опять найдена очередная библиотека Ивана Грозного
19:06. 21 декабря 2019 161 просмотр Нет комментариев Опубликовал: ХОХОЛ
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bq3jux4FVF4&list=PLCV_PyyHARWKzkQ1IoheZXCpcbXNswAns&index=37
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Ноя
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
По моему мнению, стойкому человеку никакое несчастье не может дать повода прервать исполнение какой бы то ни было из его обязанностей.