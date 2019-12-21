Кедми: Россия за два хода разрушила многолетний план США, ставящий Москву на колени

Действия России по обеспечению собственной безопасности разрушили многолетний план США, “ставящий РФ на колени”. Об этом заявил израильский эксперт Яков Кедми.

По словам аналитика, Россия правильно уловила развитие угроз своей безопасности со стороны США. Вашингтон еще в начале 2000-х принял концепцию достижения абсолютного военного превосходства над РФ. Ее основой являлось создание возможности единого всеобщего удара по системе ПРО и стратегических ракет России. Предполагалось, что эти удары будут наноситься с моря и воздуха с Балтийского, Баренцева и Северного морей на северо-западе, а также Черного и Средиземного морей на юго-западе.

“Возможность такого удара ставила бы Россию на колени”, – подчеркнул Кедми.

Однако Москва своевременно сделала два ключевых хода, которые полностью свели на нет американские планы. Первым стало усиление воздушной и морской составляющих Вооруженных сил, способных противостоять США. Воплощением этого стали новейшие средства ПВО (С-400 и С-500), боевые машины и гиперзвуковые комплексы (“Кинжал”, “Циркон”), перед которыми армия Штатов беззащитна.

Второй частью концепции стали защита базы Черноморского флота в Крыму и формирование флотилии ВМФ в Средиземном море. Первый вопрос относился к безопасности Крыма, которая была под угрозой еще со времен Ющенко, планировавшего втянуть Украину в НАТО. Эта проблема была решена, когда Крым воссоединился с РФ после переворота в Киеве в марте 2014 года. В результате США потеряли возможность поражать цели на территории России с Черного моря до Томска включительно.

Вопрос присутствия в Средиземном море был решен, когда Россия помогла Сирии создать единое и устойчивое государство. Следствием этого стали постоянные базы ВС РФ в сирийских Хмеймиме и Тартусе.

“Сегодня результат таков: Россия полностью господствует в Черном море, и угроза американского флота оттуда ликвидирована. РФ отбросила флот США и его способность атаковать Россию до Неаполя. Американский флот вытеснен окончательно из восточной части Средиземноморья, а Сирия с помощью РФ превращена в устойчивое стабильное государство, отвечающее интересам безопасности России”, – сказал Кедми в эфире радио “Аврора”.