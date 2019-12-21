Из первых рук. Английский след.
20:19. 21 декабря 2019 225 просмотров 10 коммент. Опубликовал: ХОХОЛ
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Ищущий истину должен быть смиреннее праха.
Мир уже был един ?все повторяется.
Это нам пытаются ВНУШИТЬ.
Хотя сегодня не только здания по всему миру одинаковы но и одежда и обувь….
А мир НЕ ЕДИН.
Но ролик интересный и картинками красивый
Узнаю обизяна, главное картинки красивые.
Ты не обизяна а киевлянин.
Не притворяйся обизяном ))
Мир и Сейчас ЕДИН….Просто, Кто-То Развлекается “разъединением”)))) Создавая Среду Поиска……
Да ищут в последнее все не то. Как обезьяна с гранатой. Однажды доигрались уже.
Вас же, надо….. Хоть Чем-то Занять)))))
а вас?,вы в гармонии сами с собой или нуждаетесь в общении ,даже с Ь
Что Значит… Быть В Гармонии С САМИМ С СОБОЙ??? Разъясни Пожалуйста.
Я Всегда в Согласии с Самим Собой—НЕ Сомневаясь в Своих Поступках.
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Ни разу …с моей стороны не было Желания или Нужды и прочих попыткок Общаться с человеком под этой буквой ъ…(только ответы не более)
Если, ВДРУГ Интересно можешь “порыться” в моих постах их не так много…
У таких челов, как правило нет друзей и нет подруг , всё что Остаётся, только Самоутверждаться в Интернете..А мне всё равно с кем общаться и на каком уровне…
ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНО ТОЛЬКО СО-ЗВУЧИЕ…..
Сможешь Понять не ЗНАЮ….но про Гармонию хочу Услышать)
Да ,согласие более приемлимо,этого достаточно ,чтобы с удовольствием просыпаться.