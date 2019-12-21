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Беспилотный катер JARI-USV

11:34. 21 декабря 2019 185 просмотров 3 коммент. Опубликовал:


Фото с испытаний китайского надводного дрона.

В Китае начали испытания боевого безэкипажного катера



В Китае начали испытания перспективного ударного безэкипажного катера. Новый боевой беспилотный катер JARI-USV, разработан совместными усилиями 702-го и 716-го НИИ Китайской государственной судостроительной корпорации (China Shipbuilding Industry Corporation).
Катер имеет длину 15 метров, водоизмещение – 20 тонн, скорость – 42 узла и дальность автономного плавания – 500 морских миль. JARI USV оснащен электрооптическим датчиком на верхней части надстройки, радаром с фазированной решеткой, гидролокатором. В зависимости от поставленной боевой задачи катер может быть вооружен установкой вертикального пуска на восемь ячеек, торпедным аппаратом, ракетной установкой и дистанционно-управляемым боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой.
















А так он выглядел год назад на выставке и в компьютерной графике.

https://dambiev.livejournal.com/1790907.html – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5508972.html

Метки: будущее, дроны, Китай, технологии

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