Беспилотный катер JARI-USV
11:34. 21 декабря 2019 185 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Фото с испытаний китайского надводного дрона.
В Китае начали испытания боевого безэкипажного катера
В Китае начали испытания перспективного ударного безэкипажного катера. Новый боевой беспилотный катер JARI-USV, разработан совместными усилиями 702-го и 716-го НИИ Китайской государственной судостроительной корпорации (China Shipbuilding Industry Corporation).
Катер имеет длину 15 метров, водоизмещение – 20 тонн, скорость – 42 узла и дальность автономного плавания – 500 морских миль. JARI USV оснащен электрооптическим датчиком на верхней части надстройки, радаром с фазированной решеткой, гидролокатором. В зависимости от поставленной боевой задачи катер может быть вооружен установкой вертикального пуска на восемь ячеек, торпедным аппаратом, ракетной установкой и дистанционно-управляемым боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой.
А так он выглядел год назад на выставке и в компьютерной графике.
https://dambiev.livejournal.com/1790907.html – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5508972.html
Беспилотный катер…
Беспилотные правители…
Что дальше?
Ещё и безбашенные.
И их становится всё больше, – что во власти, что пониже…