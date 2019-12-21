Атлас Российской Империи 1745 года.

Оказывается АтласРоссийскойИмперии якобы 1745 года, состоящий из 12-ти точнейших ... фальшивкам относится атласРоссийскойимперии 1745 года на титульном листе которого написано: "АтласРоссийской, состоящий из...
... Татарским… Читать книгу ----------------------------------- Детский Атлас Переведён с французского Михайлом Андреевичем...1771 Стр. 27 О РОССИЙСКОЙ ТАТАРИИВ. РоссийскаяИмперия не простирается ли далее ... будто бы в 1712 году едущее через Сибирь Китайское ...
...Российскойимперии в Атласе для народных училищ 1780-х гг., в упомянутом выше АтласеРоссийскойимперии... вернулись в 1785 году после создания Российско-Американской компании и ... поселение, просуществовавшее до 1847 года. Русские экспедиционные суда посетили ...
...-Кайнарджийского мира 1774 года. Было аннексировано Российскойимперией в 1783 году. В настоящее время... Карта Московии Антония Дженкинсона из атласа А. Ортелия: "Teatrum orbis terrarum...HISTORICAL MAP OF ASIA» Исторический атлас, 1820 Читаем, что написано над...
...Российскойимперии в Атласе для народных училищ 1780-х гг., в АтласеРоссийскойимперии 1796 года..., а также на «Новейшей географической карте России» 1812 года...) 1875 года министром иностранных дел Российскойимперии А. ...
...Амазар на карте в «АтласеРоссийскойИмперии», изданном Российской Академией наук в 1745 г...разным новым плаваниям изобретенных. 1767 года апреля 26 дня // Архив ...постановлении границ между российским и китайским государствами 7197 (1689) года // Ежемесячные ...
Интереснейший атлас.
Особенно чудно изображён Крым.
4 рис
Да, та самая Тартария.