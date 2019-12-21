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Атлас Российской Империи 1745 года.

19:44. 21 декабря 2019 135 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

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Источник: https://www.rusempire.ru/fotografii/maps/atlas-rossiyskoy-imperii-1745-goda.html

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