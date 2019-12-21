1964. Москвичи и гости столицы на снимках Томас Тэйлора Хаммонда. Часть 3
10:06. 21 декабря 2019 67 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Есть три категории людей: одни обрели Бога и служат Ему, люди эти разумны и счастливы; другие не нашли и не ищут Его, эти – безумны и несчастны; третьи не обрели, но ищут Его, эти люди – разумные, но еще несчастные.