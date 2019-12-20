Вопросы по истории СПб
16:39. 20 декабря 2019 162 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Тайны допотопного Питера / Часть 1
Тайны допотопного Питера / Часть 2
Тайны допотопного Питера / Часть 2
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— Как мне пересесть с ишака Эго на жеребца Духовности? — спросил ученик Ходжу Насреддина.— Для этого нужно пересечь пустыню Самоотречения на верблюде Смирения, — ответил мудрец.