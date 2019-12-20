В.Ю. Катасонов: Семь мифов об иностранных инвестициях

Этот миф можно сформулировать примерно так: «Иностранные инвестиции способствуют решению структурных проблем нашей экономики» . Имеется в виду, что инвестиции идут, прежде всего, в реальный сектор экономики и способствуют развитию материально-технической базы обрабатывающей промышленности (реконструкция действующих предприятий, расширение производственных мощностей, внедрение новых технологий с целью повышения эффективности производства, создание наукоемких производств и т.п.). А, это со временем позволит нам из сырьевой страны превратиться в индустриальную державу, экспортирующую машины и оборудование, другую наукоемкую продукцию.

Тема про иностранные инвестиции является одной из центровых в СМИ . Когда такие инвестиции валом валят в страну (как это было, например, в период до 2008 г.), то наши журналисты (а заодно с ними и многие «профессиональные» экономисты) как дети радуются и ожидают в самые короткие сроки построения «светлого капиталистического будущего». Когда поток иностранных инвестиций пересыхает и/или инвесторы уходят из страны, они грустят и начинают петь мантры на тему: «надо улучшить инвестиционный климат», «надо создать благоприятные условия иностранным инвесторам», «надо привлекать иностранный капитал» и т.д. и т.п. Одним словом: «заграница нам поможет», а без нее мы будем прозябать на обочине мирового прогресса. Кажется, за почти два десятилетия торжества «свободы слова» СМИ сделали свое черное дело. Но я, по мере сил, стараюсь объяснять смысл штампов и как же на самом деле обстоит дело с иностранными инвестициями. В общей сложности таких наиболее значимых штампов, или мифов набирается с десяток. Хочу раскрыть смысл этих мифов любознательным пользователям интернета.



Однако я должен разочаровать наших читателей. Почти 90 процентов всех иностранных кредитов были выданы для инвестиций в так называемые «финансовые активы», т.е. в операции с ценными бумагами. А на инвестиции в основной капитал (физические активы) лишь около 10 процентов.

Въедливый читатель скажет: а может быть, те самые финансовые инвестиции представляют собой долгосрочные вложения в акции и облигации предприятий и, в конечном счете, предназначаются для нашей «капиталистической индустриализации»? Еще раз должен огорчить читателей: почти все кредиты (примерно 98 процентов) предназначены для «краткосрочных финансовых инвестиций».



Это на официальном языке так называется. А на «бытовом» языке это банальные финансовые спекуляции, которые не только не помогают реальному сектору экономики, а, наоборот, мешают его развитию, т.к. вызывают периодические взлеты и падения рыночных котировок этих предприятий, внося полную дезорганизацию в производство и приводя даже рентабельные предприятия до банкротства.



Чтобы у неподготовленного читателя сложилось более четкое представление, что такое «финансовые инвестиции», приведу пример: в 1997-1998 гг. в России возник бум на рынке ценных бумаг под названием ГКО (минфиновские обязательства).



Кончился этот бум плачевно — кризисом. Но иностранные инвесторы очень хорошо тогда нагрели руки на спекуляциях с ГКО, выведя из страны десятки миллиардов наших кровных денег (погашение ГКО осуществлялось из государственного бюджета).

Миф второй

«Иностранные инвесторы осуществляют вложения в основной капитал и, тем самым, способствуют развитию производства, техническому прогрессу, обновлению продукции и т.д. и т.п.».



Если обратиться к статистике, каковы реальные масштабы иностранных инвестиций в основной капитал (т.е. здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и другое имущество, которое характеризуется длительными сроками использования). Вроде бы также получается немало (хотя на порядок меньше, чем инвестиции в финансовые спекуляции).



Но дело в том, что подавляющая часть так называемых «инвестиций в основной капитал» не создают этот капитал (основные фонды), а лишь ведут к переходу уже созданных ранее (в советский период истории) объектов из одних рук в другие.



Предприятия превратились в объект спекулятивных операций, а их новые владельцы думают не о совершенствовании производства, а о том, как бы повысить (используя финансовые технологии) рыночные котировки купленного предприятия и выгоднее его перепродать.



Раньше спекулировали пшеницей, нефтью, золотом и другими товарами, теперь спекулируют крупными предприятиями. Нашими предприятиями сегодня «рулят» не производственники, а «финансовые гении».

Одно утешение: такое происходит во всем мире. Согласно экспертным оценкам, в прошлом десятилетии лишь 1 из 5 долларов прямых инвестиций (инвестиций в основной капитал, дающих инвестору контроль над предприятием) направлялся на создание новых объектов, а 4 доллара использовались для покупки существующих.



Таким образом, иностранные инвестиции в основной капитал означают не экономическое развитие страны, а скупку ее предприятий и установление контроля над экономикой со стороны транснациональных корпораций. А «профессиональные» экономисты создают «шумовую завесу», позволяющую прикрывать инвестиционную интервенцию иностранного капитала в страну.

Миф третий

«Иностранные инвестиции — это деньги, которые приходят из-за границы». Иногда иностранные инвестиции действительно представляют собой перемещения денег из одной страны в другую с целю вложения в финансовые или нефинансовые активы в последней. Но далеко не всегда и не во всех странах.



Да, в какой-то момент времени деньги действительно приходят в страну, пересекая ее границу (иногда виртуальную, поскольку сегодня международные расчеты и платежи представляют собой передачу электронного сигнала). А затем иностранный инвестор может уже существовать в принимающей стране достаточно автономно, расширяя свои операции за счет прибыли, получаемой в принимающей стране. Он может осуществлять новые инвестиции за счет реинвестирования прибыли.

А теперь обратимся к данным статистики. — инвестиции в основной капитал организаций с участием иностранного капитала более чем на 60% обеспечиваются за счет полученных внутри страны прибылей, и только на 40% за счет притока новых капиталов в нашу страну из-за рубежа.



Иначе говоря, иностранные инвесторы укрепляются у нас в стране за счет эксплуатации природных и людских ресурсов нашей же страны. Можно сказать, также: мы своими богатствами и своим трудом помогаем иностранцам еще глубже пустить корни в нашей экономике. А наша статистика внутренние источники финансирования предприятий с участием иностранного капитала учитывает, как «иностранные инвестиции». На бумаге получается, что «заграница нам помогает», а на деле все наоборот: мы помогаем обогащаться загранице за счет нашего народа:



наших предков (прошлый труд, овеществленный в основных фондах, созданных в годы индустриализации),



нынешнего поколения (живой труд),



наших детей и внуков (природные ресурсы и долги по сегодняшним кредитам).



Миф четвертый

«Присутствие иностранного капитала в нашей стране невелико и, следовательно, не представляет никакой угрозы для экономики и безопасности в целом». Этот миф нужен для того, чтобы обеспечить идеологическое прикрытие продолжающейся инвестиционной агрессии, которая ведет к быстрому укреплению позиций иностранного капитала в стране.



Доля предприятий с участием иностранного капитала (тех, где иностранцам принадлежит контроль) в общей величине совокупного уставного капитала всех отраслей экономики равна 25%. Не знаю, как вы, но меня эта цифра впечатляет.



Хотя понятно, что это «средняя температура по больнице». Заглянем в отдельные сектора и отрасли. Эта доля иностранцев («нерезидентов») в добыче полезных ископаемых равна 59%! Мы говорим, что мы — сырьевая страна. Может быть, но вот добыча сырья, полезных ископаемых уже не в наших руках. Далее.



По всем отраслям обрабатывающей промышленности рассматриваемый нами показатель составил 41%! А что скрывается за этой средней цифрой? В пищевой промышленности показатель доли иностранцев в уставных капиталах был равен 60%, в текстильной и швейной — 54%, в оптовой и розничной торговле — 67%. Так что ситуация критическая и даже катастрофическая.



Практически во многих отраслях нам уже мало что принадлежит. Думаю, что реальная ситуация значительно хуже даже той, которая представлена статистикой.



Потому что многие так называемые «отечественные» компании на поверку управляются оффшорными фирмами, за которыми могут стоять транснациональные корпорации и банки. Почему-то ни в правительстве, ни в парламенте приведенные мною данные не обсуждаются. Более того, из этих органов государственной власти постоянно продолжают исходить разного рода инициативы по поводу «привлечения иностранных инвесторов» в страну.

Кредиты и займы сегодня также относятся к разряду «инвестиций». Об угрозе нарастающей угрозы внешнего долга, образованного западными кредитами и займами, я сейчас распространяться не буду, поскольку здесь вроде бы все и так понятно.

Миф пятый

«Иностранным инвесторам надо создавать различные привилегии и льготы, чтобы они имели условия, равные тем, которые имеют внутренние инвесторы». На самом деле многие страны мира, не стесняясь, обеспечивают преференции именно своим, отечественным инвесторам. Но, да ладно.



Наши «высоконравственные» власти делают вид, что они заботятся о «всеобщем и полном равенстве» везде и во всем. Но в этом случае им надо заботиться о том, чтобы поставить в равные условия отечественного инвестора, который до сих пор находится на правах нелюбимого ребенка. Причин такого неравенства (не в пользу отечественного инвестора) много.



Например, отечественный инвестор не может пользоваться дешевыми финансовыми ресурсами, который западный инвестор может получить из множества разных источников.



Но, пожалуй, самая главная преференция для иностранных инвесторов на нашем экономическом пространстве — заниженный курс локальной валюты по отношению к доллару и другим резервным валютам. Это означает, что иностранный инвестор может приобретать наши активы на очень выгодных условиях. Я не хочу дальше углубляться в тонкости валютного курса. Думаю, читатель и так понял, что наша власть для добросовестных отечественных инвесторов — что злая мачеха.

Миф шестой

«Иностранные инвестиции нам нужны, потому что в стране не хватает собственных ресурсов».



Те, кто усвоил хотя бы азы экономики, знают, что произведенный в стране валовой общественный продукт (валовой внутренний продукт) с точки зрения его использования делится на две большие части:



а) текущее потребление (то, что съедается, выпивается, изнашивается, потребляется в течение данного года);

б) оставшаяся часть, которая называется сбережением и которая предназначена для использования в будущем.



Вторая часть ВВП и является источником инвестиций, направляемых на создание новых, расширение и совершенствование существующих производств. Некоторые страны почти полностью «проедают» свой создаваемый ВВП и на инвестиции им мало что остается (или же инвестиции осуществляются за счет внешних заимствований).



А в некоторых странах сберегается очень значительная часть ВВП, что дает им возможность осуществлять масштабные капиталовложения.



Но если мы обратимся все к той же статистике, то увидим, что реально на инвестиции в основной капитал расходуется примерно половина сберегаемой части. А куда же исчезла вторая половина? Она пошла на финансирование экономик других стран, почти исключительно экономически развитых стран. Как это выглядит в реальной жизни?



Центральный банк, управляя валютными резервами, размещает их на Западе, осуществляя кредитование под низкий процент (а нередко — с учетом инфляции и валютных курсовых изменений — под отрицательный процент) экономик других стран.



Таким образом, половина инвестиционного потенциала используется для «помощи» Западу, который не ограничивает «себя любимого» в потреблении. Фактически эту «помощь» можно рассматривать как дань, которую наша страна, вынуждена платить хозяевам планеты, прежде всего Америке. Кстати, часть этой нашей «помощи» возвращается к нам «из-за бугра» в виде грабительских кредитов. Своими собственными руками мы загоняем себя в долговую кабалу!

На примере данного мифа мы еще раз убеждаемся, что в реальной экономической ситуации все в точности «до наоборот» по сравнению с тем, что внушают нам «профессиональные» экономисты и «отечественные» СМИ.

Миф седьмой

«Иностранные инвестиции представляют собой поток финансовых ресурсов из других стран в нашу страну». Многие мифы строятся на том, что говорится половина правды, а вторая половина замалчивается.



Это наглядно видно на примере данного мифа. Да, иностранные инвестиции — это движение финансовых ресурсов «оттуда» в направлении «сюда». Но мы уже выше отмечали (миф третий), что значительная часть иностранных инвестиций «питается» за счет внутренних, а не внешних ресурсов (реинвестиции доходов предприятий с участием иностранного капитала).



Кроме того, наши мифотворцы всегда аккуратно обходят такой неприятный вопрос, как перевод иностранными инвесторами получаемых доходов за рубеж.



Эти доходы складываются из процентов по кредитам, дивидендов, арендных и франшизных платежей и т.п. Так вот, общий размер инвестиционных доходов, выведенных иностранцами из нашей страны, составил гигантскую величину, превышающую величину всех золото-валютных резервов на сегодняшний день.



Таким образом, иностранные инвестиции подобны насосу, заброшенному западными корпорациями в нашу экономику. Западные инвесторы «подсуетились», активно поучаствовали в скупке наших активов за бесценок, и запустили в действие «финансовый насос», который исправно обескровливает нашу страну и продлевает жизнь Западу.

На этом я временно ставлю точку на перечислении и раскрытии мифов, относящихся к теме иностранных инвестиций. Есть еще много других мифов, но все они сводятся к фразе одного из героев Ильфа и Петрова: «Заграница нам поможет».



Я постарался не вдаваться во многие тонкости, которые интересны лишь профессиональным экономистам и финансистам. У рассмотренных нами проблем, безусловно, есть также политическое, социальное, правовое и духовно-нравственное измерение. Например, необходимо осмысление того, почему наш народ добровольно оплачивает сегодня ту «веревку» (покупку активов за счет наших же средств), на которой завтра те же «иностранные инвесторы» убедят его повеситься (причем добровольно).



С помощью статистики и экономических категорий этого не объяснишь. Причины лежат в духовной сфере.

В.Ю. Катасонов



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