В Госдуме предложили ужесточить контроль за производством пива.
После регламентации продажи крепких алкогольных напитков депутаты решили навести порядок на рынке пива. В частности, обсуждается вариант создания реестра пивоваров. К росту цен на напиток это не приведет, считают эксперты. Однако маленькие магазины, в которых продавалось разливное пиво, могут исчезнуть. Напитки будут реализовываться лишь в супермаркетах.
Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов подготовил поправки в закон о регулировании алкогольного рынка. Так, предлагается распространить ЕГАИС (система обязательного учета производства и оборота алкоголя в России) на розничные продажи пива и общепит, пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета «Ведомости» со ссылкой на документ. Это упростит учет, следует из текста проекта.
В настоящее время система отслеживает пиво только до точки продажи.
Законопроект распространит установку счетчиков размеров производства на большее количество пивоваров — их, по мнению парламентария, должны использовать производители, выпускающие от 100 тыс. дал пива в год. На данный момент ограничение составляет 300 тыс. дал.
Кроме того, законопроект предполагает создание реестра пивоваров.
Минфин ранее высказывал это предложение как альтернативу системы лицензирования.
Как рассчитывают в Госдуме, это позволит бороться с нелегальным алкогольным рынком. В частности, речь идет о фирмах-однодневках, которые на данный момент имеют доступ к ЕГАИС (система обязательного учета производства и оборота алкоголя в России), однако не занимаются производством пива. В пояснительной записке указано, что из-за таких организаций регионы недополучили акцизов на 5 млрд руб.
Директор центра «Цифрра» Вадим Дробиз пояснил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru», что «с крепким алкоголем уже разобрались, по виноделию законопроект также уже принят, так что логично, что теперь у депутатов освободилось время и они занялись регулированием пивного рынка».
«Государству выгодно всех под одну гребенку подвести, и водку, и вино, и пивной рынок регулировать на основании одних и тех же правил, то есть вводить маркировку, лицензировании и возможно реестр в отношении пивного рынка», — говорит Дробиз.
По его словам, о том, что законодатели примут такой запрет, стало понятно после того, как депутаты начали рассматривать возможность возвращения пива на российские стадионы. Запрет на продажу напитка на спортивных объектах и мероприятиях действовал в России с 1 января 2005 года.
Однако в прошлом году во время чемпионата мира в России запрет на продажу напитка на аренах и возле них был временно снят. На грядущем Евро-2020 также ожидается временная отмена запрета.
«Было как-то сразу понятно, что после того, как законодатели решили сделать шаг навстречу компаниям, занимающимся торговлей пива, они потом предпримут меры по ужесточению правил торговли напитком, что и произошло», — отмечает Дробиз.
В целом в нашей стране 80% алкогольного рынка приходится на пиво и пивные напитки, уточняет он. Употребление пива в России составляет около 8 млрд литров в год. Из них 20% приходится на разливные напитки.
«Как маркировать разливное пиво — вообще непонятно, так что какие решения примет в этой области законодатель, остается только гадать», — указывает директор центра «Циффра».
В целом пока что сложно оценить последствия введения системы лицензия для отрасли. Она точно не приведет к тому, что пиво вырастет в цене, однако, например, введение реестра пивоваров сократит количество ИП, которые могут заниматься продажей пива.
«Вполне возможные последствия создания реестра — то, что вся розничная торговля уйдет в крупные торговые точки», — предупреждает Дробиз.
Опрошенные «Газетой.Ru» пивовары к инициативе депутата отнеслись весьма сдержанно.
«Сейчас для пивоваров и так действует много систем проверки, к примеру, им необходимо сдавать декларации в налоговую службу, а также приносить отчетность в Росалкогольрегулирование. Еще один надзорный орган станет для многих пивоваров убийственной вещью, из-за которой могут уйти часть достойных производителей с рынка», — заявил «Газете.Ru» совладелец пивоварен True Ale и «Варяг» Павел Ольшанский.
При этом на само качество пива или цены такая мера, как создание реестра вряд сможет повлиять, признал он.
«В настоящее время каждый пивовар должен зарегистрироваться в системе ЕГАИС. Без этой процедуры он не сможет легально вести деятельность. Этого вполне достаточно, чтобы выявить контрафактный товар, какие-либо дополнительные меры лишь усилят нагрузку на бизнес», — резюмировал спикер.
Источник: https://www.gazeta.ru/business/2019/12/20/12875480.shtml
Помните Советские лозунги!!! “Пиво Способствует Пищеварению”))))
Ну… это Советское пиво))))
Вот и я хочу ПИВ-ЗАВОДИК Открыть….. по Советским рецептам!
https://www.youtube.com/watch?v=KcaNiekg00Q
Идиоты))))))
Здорово,антисибиряк…
Не начинай…Долго не протянем…Хотя мне все РАВНО….
Бешенство ПЯТОЙ ТОЧКИ Не Излечимо))))))
Скажи мне…Почему тебе сутки,а мне неделя…Должна же быть причина…Есть градация.Животному,пишущему заглавными буквами,который не может связать двух слов-один день…И ЧЕЛОВЕК.Вот такая справедливость эзотерического состояния….Может я не прав,и ты будешь отличаться от твоего женского начала фемиды….Может будет осознанный коммент….НЕТ…максимум что можно от тебя услышать-это матерок.ТЫ ТАКОЙ…большие буквы и все….
В пиве -сила, в вине -здоровье, в водке – веселье , коньяк -на десерт, а в воде- микробы.