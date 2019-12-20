Учения по отключению, Двойной Сбербургер, Русских выдают // Галопом по Европам #133

В этом выпуске:

- Минкомсвязи объявило дату всероссийских учений в рамках закона о суверенном рунете;

- Из Фейсбука утекли данные почти 270 миллионов пользователей;

- В Москве появился первый Сбердональдс – совместный проект Сбербанка и американской закусочной;

- У зданий ФСБ во многих городах России усилена охрана;

- Обмен пленными между Киевом и Донбассом опять сорвался;

- Итальянский суд постановил экстрадировать в США директора объединенной двигателестроительной корпорации Коршунова;

- Индийские власти отключили интернет теперь и в нескольких районах Дели;

- Продажи китайских машин в России в ноябре выросли на треть по сравнению с прошлым ноябрем;

- В Минске бастуют водители Яндекс.Такси;

- Забастовки сотрудников скорой помощи докатились до Новосибирска;

- Ногинскому хлебокомбинату нашли нового инвестора.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JK1FHwHNk4A