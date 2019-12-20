Учения по отключению, Двойной Сбербургер, Русских выдают // Галопом по Европам #133
В этом выпуске:
- Минкомсвязи объявило дату всероссийских учений в рамках закона о суверенном рунете;
- Из Фейсбука утекли данные почти 270 миллионов пользователей;
- В Москве появился первый Сбердональдс – совместный проект Сбербанка и американской закусочной;
- У зданий ФСБ во многих городах России усилена охрана;
- Обмен пленными между Киевом и Донбассом опять сорвался;
- Итальянский суд постановил экстрадировать в США директора объединенной двигателестроительной корпорации Коршунова;
- Индийские власти отключили интернет теперь и в нескольких районах Дели;
- Продажи китайских машин в России в ноябре выросли на треть по сравнению с прошлым ноябрем;
- В Минске бастуют водители Яндекс.Такси;
- Забастовки сотрудников скорой помощи докатились до Новосибирска;
- Ногинскому хлебокомбинату нашли нового инвестора.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам