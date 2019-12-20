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Трампу не страшен импичмент

09:20. 20 декабря 2019 143 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

Полный провал Демократической партии США может привести к развалу или реконструкции всей американской политической системы, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 19 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Конгресс США проголосовал за импичмент президенту США Дональду Трампу.

«Трамп сейчас не рискует ничем. Не рискует прежде всего потому, что большинство в Сенате составляют его однопартийцы — республиканцы и большая их часть уже заявила что голосовать против Трампа не будет, — сказал Вассерман. — Но дело не только в этом. Гораздо важнее то, что демократы, составляющие большинство в Палате представителей, отказались заслушивать свидетелей, представляемых защитой Трампа. Но уже известно, что эти свидетели могут засвидетельствовать, и если в Сенате, где события должны проходить по правилам обычного суда присяжных, хоть часть этих свидетелей будет заслушана, и их показания опубликованы, то демократам ничего не светит не только в части импичмента, но и на предстоящих президентских и парламентских выборах».

Правда, как подчеркнул Вассерман, есть сведения, что глава республиканского большинства в Сенате намерен провести дело по сокращенной программе — как можно скорее проголосовать и закрыть вопрос, так как полный провал Демократической партии может привести к развалу или реконструкции всей американской политической системы. Иными словами, как пояснил эксперт, вместо провалившихся демократов может возникнуть какая-то новая партия, совершенно непредсказуемая.

Источник: https://vassermans.ru/com/trampu-ne-strashen-impichment/

Метки: импичмент, комментарий, Трамп

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