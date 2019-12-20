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Сводки от ополчения Новороссии 20 декабря 2019

10:14. 20 декабря 2019 159 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ разбирают бронетехнику и самоуничтожаются, карателей косят страшные болезни — сводка (ВИДЕО)

ВСУ разбирают бронетехнику и самоуничтожаются, карателей косят страшные болезни — сводка (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки произошло два обстрела территории ЛНР со стороны ВСУ.

На славяносербском направлении боевики 14 бригады ВСУ по приказу военного преступника Войченко из 82-мм миномета и вооружения БМП-1 подвергли обстрелу районы н. п. Голубовское и Фрунзе.

Всего по территории Республики было выпущено более тридцати различных боеприпасов. Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

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Кроме того, украинские каратели продолжают размещать военную технику и вооружение в жилых массивах населенных пунктов на подконтрольной территории.

На окраине н. п. Геевка отмечено размещение пяти БТР-70, принадлежащих 93-й бригаде. В жилых кварталах н. п. Попасная отмечено наличие одной МТЛ-Б 72-й бригады ВСУ. Данная информация подтверждается наблюдателями миссии ОБСЕ.

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Мы продолжаем фиксировать случаи небоевых потерь среди личного состава в соединениях и частях ВСУ в зоне ответственности ОТГ «Север».

Отмечается всплеск суицидов, вызванных критически низким уровнем морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ и оказываемым давлением со стороны командного состава.

Так, 17 декабря покончил с собой военнослужащий 46-й бригады.

По материалам разбирательства выяснилось, что данный военнослужащий решил покончить с жизнью, боясь уголовного преследования, т. к. проходил соучастником в хищении оружия и боеприпасов, выявленном в ходе работы инвентаризационной комиссии ОТГ «Север» совместно с СБУ.

Еще один так сказать неудачный случай суицида отмечается в готовящейся к убытию в ППД 14-й бригаде. Покончить с жизнью пытался водитель-механик, который нес материальную ответственность сразу за три БМП-1, две из которых были разграблены и использовались как доноры для ремонта остальных.

Военнослужащий с ранением доставлен в медучреждение н. п. Крымское.

Со слов сослуживцев, командир роты, пока подразделение выполняло задачи в зоне «ООС», отдал горе-водителю команду на разукомплектование машин и обещал все «порешать» в ППД, но при сворачивании батальона и убытии на станцию погрузки пригрозил ему расследованием с привлечением ВСП и, как следствие, взысканием полной стоимости отсутствующих запасных частей.

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Кроме этого в частях и соединениях ОТГ «Север» продолжают отмечаться случаи заболевания военнослужащих инфекционными заболеваниями.

Так, по информации нашего источника в штабе 14-й бригады, выявлено более двадцати военнослужащих бригады, имеющих диагноз «гепатит».

По решению командования, военнослужащие доставлены в больницу н.п. Северодонецк, где помещены под карантин. Со слов лечащего врача, больные смогут вернуться в ППД только после проведения полного курса обследования и лечения.

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