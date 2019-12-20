Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 20 декабря 2019

Боевики в провинции Идлиб перешли в крупномасштабное наступление на позиции Сирийской арабской армии в провинции Идлиб.

Подробности «Русской Весне» сообщил военный источник.

Информация о подготовке боевиков к наступлению, которая поступала в течение всей недели из идлибской зоны деэскалации на северо-западе Сирии, полностью подтвердилась. Джихадисты из террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» при поддержке протурецких боевиков из так называемой «Сирийской национальной армии» провели массовые обстрелы позиций правительственных войск и мирных населенных пунктов из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а затем перешли в атаку.

Несмотря на крупномасштабные переброски подразделений правительственных войск на север страны в зону проведения турецкой операции «Источник мира», сирийская армия смогла сохранить боеспособность и отразить первые атаки. Боевикам удалось незначительно вклиниться в оборону правительственных войск.

Террористы ХТШ и СНА продолжают наращивать усилия в направлении Мешерфы и Сункари на юго-востоке провинции Идлиб. Сейчас проходят кровопролитные бои за приграничные населенные пункты Срудж, Карратин, Эль-Кибира, Аджас, Хуан-эль-Кибир.

Значительную роль в обороне от наступающих боевиков сыграли российские ВКС, точные удары которых нанесли значительный урон террористам и позволили остановить наступление. Сирийская арабская армия готовится к контрнаступлению, чтобы восстановить положение и разгромить джихадистов.

Ночью Сирийская армия объявила о начале контрнаступления в провинции Идлиб.

«Силы Тигра» сообщили о взятии под контроль населённого пункта Умм Джаляль на востоке провинции Идлиб в рамках широкомасштабной военной операции САА под названием «Идлибский Рассвет».

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