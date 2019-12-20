Путин и журналисты говорили на разных языках

Фото: РИА Новости / © Евгений Биятов

Главной сенсацией ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина стало высказанное им мнение о возможности отмены оговорки “подряд” в отношении президентских сроков в конституции страны.

По его словам, конституция — “живой инструмент”, который должен “соответствовать развитию общества”. При этом президент считает, что полностью менять или принимать новый документ не нужно, передает РИА Новости.

Политически активная общественность и СМИ страны получили великолепный объект для бесконечного пережевывания, выстраивания аналитических схем и сложносочиненных политических прогнозов на ближайшие годы.

Однако в происходящем наблюдается довольно грустная, хотя и закономерная особенность: в общении президента с журналистами у участвующих сторон — фактически диаметрально противоположные цели.

Медиа нужен “горячий контент”. Они ждут от Путина громких заявлений, сенсационных откровений и острых шуток, которые привлекут внимание аудитории, обеспечат соответствующим публикациям клики, лайки и просмотры.

Глава государства не обманывает их ожиданий.

Но при этом очевидно, что для него в пресс-конференции ключевым является совсем иное: донесение до журналистов и граждан страны сложности окружающего нас мира, отсутствие простых ответов на поднимаемые вопросы и необходимость сохранения рамок цивилизованного взаимодействия при их обсуждении и решении.

Именно поэтому на поднятые представителями СМИ темы, будь то проблемы здравоохранения, “мусорная” реформа, развитие Дальнего Востока или борьба с насилием в семье, президент вместо лозунгов, призывов и клятвенных обещаний погружается в содержательное обсуждение, где фигурируют такие запутанные материи, как финансовые показатели и возможности бюджета, тонкости законодательной базы и конфликты интересов. Путин наглядно показывает, что нет и не может быть легких решений, которые бы удовлетворили всех и при этом обеспечили “быстрый и максимальный эффект” (в формулировке одного из участвовавших в пресс-конференции журналистов, недовольного отсутствием такового в медицине).

Именно поэтому Путин сохраняет максимально спокойный тон и выдержанную риторику при разговоре на самые трудные темы и при общении даже с настроенными крайне враждебно собеседниками.

Именно поэтому он неизменно подчеркивает готовность — и государства, и свою собственную — к диалогу и компромиссу. Гражданский мир и общественное взаимопонимание для него — ключевой аргумент при принятии решений по сохраняющим остроту темам. Ответ на вопрос о захоронении тела Ленина оказался показательным. Из него недвусмысленно следует, что лично Путин может быть и за захоронение, но считает, что делать этого не нужно, “по крайней мере, до тех пор, пока есть, а у нас очень много людей, которые связывают с этим свою собственную жизнь, свою судьбу”. Президент на глазах всей страны демонстрирует, что прикручивает собственные “хотелки”, потому что считает такой подход правильным ради блага России.

Точно так же для главы государства нет никакого противоречия в том, чтобы сожалеть о гибели Советского Союза, но при этом видеть фундаментальную ошибку, допущенную большевиками при его создании. В этом проявляется всего лишь отказ (совершенно нормальный для человека, вышедшего из подросткового возраста) воспринимать мир в черно-белом цвете. Однако можно не сомневаться, что высказывание Путина вызовет массу нападок, причем со всех идейно-политических сторон.

Временами создается впечатление, что он поставил перед собой задачу — поистине титаническую — изменить саму политическую культуру страны, смягчив российскую склонность к молниеносной поляризации мнений, готовность многих вцепиться в горло соседу по любому поводу и наше извечное самоуничижение.

Путин потратил немало времени на своей пресс-конференции, чтобы просто напомнить стране, сколь многого она добилась за последние два десятилетия, сколько всего было построено с нуля, подверглось глубокой реконструкции, как целые отрасли (то же сельское хозяйство) были подняты на небывалую ранее высоту. Все для того, чтобы сделать еще одну попытку преодолеть в общественном представлении уже откровенно абсурдную, но крайне живучую идею, что “после развала СССР ничего не было создано — просто проедаем советское наследство”.

Кому-то данная работа российского президента может показаться сизифовым трудом. Куда проще было бы фонтанировать остротами, громкими заявлениями и обещаниями показать кузькину мать всем виноватым как внутри страны, так и вовне. Тем более что Путин это точно умеет. Да и журналистам — как и экспертам всех мастей — было бы приятнее.

Однако президент, как и десять лет назад, продолжает обращаться к разуму сограждан, их здравомыслию, готовности к компромиссу и способности услышать другого.

И есть ощущение, что изменения и впрямь происходят. Да, они кажутся незначительными, почти незаметными. Но Владимир Путин, как и положено истинному консерватору, верит в принцип малых шагов, так что вряд ли его это расстраивает.

Ирина Алкснис

Источник: http://voicesevas.ru/news/48956-putin-i-zhurnalisty-govorili-na-raznyh-yazykah.html