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Новости Украины и Новороссии 20 декабря 2019

10:14. 20 декабря 2019 279 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Что обсуждают на Украине

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8 часов переговоров и таинственный «детальный протокол» — как Москва и Киев договорились о транзите газа

8 часов переговоров и таинственный «детальный протокол» — как Москва и Киев договорились о транзите газа | Русская весна

Накануне, 19 декабря, в Берлине проходили российско-украинские переговоры по транзиту газа в Евросоюз через территорию Украины.

Встреча в двух- и трехстороннем форматах продлилась почти восемь часов, а ее итогом стал «детальный протокол» по газу, о деталях которого, однако, почти ничего не известно. В пятницу в Минске стороны снова намерены сесть за стол переговоров — действующий контракт заканчивается менее чем через две недели.

«Переговоры не технические. Уровень высокий. От „Газпрома” — глава компании Алексей Миллер», — сообщили журналистам в «Газпроме».

«Принципиальное соглашение»

Встреча началась в четверг в 12:00 (14:00 мск). За столом переговоров в основном находились российская и украинская стороны, время от времени к ним подключалась Еврокомиссия в лице ее зампредседателя Мароша Шефчовича.

От России во встрече участвовали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и глава Минэнерго Александр Новак, от Украины — министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Кроме того, в переговорах участвовала принимающая сторона — министр экономики ФРГ Петер Альтмайер и уполномоченный федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георг Граф Вальдерзее, а также упомянутый вице-президент Еврокомиссии Шефчович.

Уже после 20:00 (22:00 мск) Вальдерзее не смог ответить на вопрос журналистов, когда ждать окончания переговоров, но выражал надежду на их успешное завершение.

«Мы надеемся на это», — сказал он «Интерфаксу» в кулуарах министерства экономики ФРГ, где проходили переговоры.

Вскоре к журналистам вышел Шефчович и объявил, что Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в Евросоюз с 1 января 2020 года.

«Мы достигли соглашения в принципе, — объявил замглавы Еврокомиссии. — Достигнутые нами принципиальные договоренности завтра обсудят в столицах».

По его словам, это «позитивные новости для Европы, России и Украины».

Детальный протокол

«Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования, и надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности», — сообщил журналистам после многочасовых переговоров Александр Новак.

Он также поблагодарил «принимающую сторону — Минэкономики ФРГ и его главу Петера Альтмайера за создание «позитивной атмосферы», а также Шефчовича «за его конструктивный подход».

«Хорошую работу» отметил и украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

«Мы хорошо поработали, хорошо отработали протокол, который приближает нас к решению», — сказал он, подчеркнув, что наработки должны быть согласованы политическим руководством в Киеве и Москве.

Как заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, основные принципы проекта газовых соглашений между Украиной и Россией наработаны в соответствии с европейскими правилами. Он также отметил, что достигнутые договоренности «требуют дополнительного согласования на политическом уровне».

О подробностях достигнутого соглашения ни российская, ни украинская сторона распространяться не стали.

Источник, знакомый с итогами переговоров, рассказал «Интерфаксу», что протокол подготовлен по всему комплексу вопросов, касающихся взаимоотношений России и Украины в газовой сфере.

Камни преткновения

1 января 2020 года заканчивается десятилетний транзитный контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом». Европейская комиссия предложила «Газпрому» поддержанный украинской стороной вариант транзитного договора на десять лет с ежегодным объемом от 60 млрд куб. м.

«Газпром» 18 ноября официально предложил «Нафтогазу» продлить действующий контракт или заключить новый договор о транзите газа через украинскую территорию сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год. Условием российской стороны стал отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Кроме того, условием заключения контракта названа отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за «нарушение экономической конкуренции»; отзыв ходатайства «Нафтогаза Украины» об инициировании Еврокомиссией расследования против российской компании. Украинская сторона отказываться от претензий категорически не согласна.

Комментируя в четверг решение Стокгольмского арбитража, обязавшего «Газпром» выплатить «Нафтогазу Украины» $2,6 млрд, президент РФ Владимир Путин заявил: «Я убежден как юрист по базовому своему образованию, что это решение Стокгольмского арбитражного суда носит не юридический, не правовой характер, а скорее политический».

«Ну ладно, решение суда есть. Это правда. Мы должны из этого исходить. Мы будем из этого исходить. И будем искать приемлемого для всех решения, в том числе и для Украины», — сказал он, подчеркнув, что, несмотря на строительство газопроводов «Северный поток» 1 и 2, а также «Турецкого потока», транзит газа через Украину будет сохранен.

«Вопрос в объемах этого транзита и в сроках, на которые можно заключить контракт», — заявил Путин.

При этом президент РФ напомнил о долге Украины перед Россией в размере $3 млрд: «. .часть наших резервных средств из Фонда национального благосостояния России вложена в украинские ценные бумаги — 3 миллиарда долларов как раз. Есть уже решение суда в Лондоне по этому поводу, которое не исполняется», — сказал он.

Путин также напомнил, что Россия готова поставлять Украине газ напрямую (Украина с 2015 года не закупает российский газ, приобретая его в Европе с помощью виртуального реверса), что, по его словам, будет на 20–25% дешевле, чем закупает Украина сейчас.

Долгие споры о газе

Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября вынес положительное для «Нафтогаза» решение по жалобе «Газпрома» на решение Стокгольмский арбитража, который в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между украинской и российской компаниями на поставку и транзит газа обязал «Газпром» доплатить НАК $2,56 млрд. Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко ранее в ноябре говорил, что Киев готов обсудить возможность получить от «Газпрома» газ вместо денег по решению арбитража.

Решение по контракту на поставку газа выносили в два этапа. Отдельное решение было принято Стокгольмским арбитражем 31 мая 2017 года, тогда арбитраж полностью отклонил требование «Газпрома» о применении принципа «бери или плати», удовлетворил требование НАК о пересмотре контрактной цены с учетом рыночных условий, а также отменил запрет на реэкспорт газа.

«Газпром» оспорил это решение 7 ноября 2017 года, но апелляционный суд округа Свеа отклонил его 27 ноября этого года. Решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

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Украинский журналист прокомментировал ответ Путина на вопрос о танках

Фото: © Алексей Никольский / РИА Новости
Украинский журналист УНИАН Роман Цимбалюк, который в ходе пресс-конференции задал вопрос о танках президенту России Владимиру Путину, прокомментировал в своём Facebook ответ российского лидера, передает RT.

«Танк действительно советский, но у нас есть украинская модернизация до уровня «Булат», — написал Цимбалюк, комментируя слова Путина о том, что танк Т-64 — это «советская машина».

Журналист уточнил, что на вооружении российской армии также находятся в основном советские танки.

Ранее Цимбалюк, задавая вопрос Путину, заявил, что “возможно, если бы украинские танки были на Кубани, то возможно вы к нам немножечко тоже изменили бы отношение”. Глава государства поинтересовался, а каких именно танках идет речь, на что журналист ответил, что основной танк украинской армии – Т-64.

“Т-64, ну это советская машина”, – завершил дискуссию президент.

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ЛНР намерена восстановить железнодорожное сообщение с Россией

Фото: © РИА Новости / Олеся Потапова
Власти Луганской Народной Республики планируют возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, остановленное в 2014 году из-за боевых действий в Донбассе, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник во время личного приема жителей в городе Брянке, передает РИА Новости.
“Безусловно, в планах это все есть. Мало того что это вопрос экономического характера, но, безусловно, это еще и вопрос политического характера <…> Поезд Луганск — Москва в ближайшей перспективе будет пущен, он обязательно будет”, — заявил он.
Глава ЛНР пояснил, что пока о конкретной дате говорить рано. При этом он отметил, что много участков железной дороги разрушены, к тому же пути давно не ремонтировались, поэтому перед запуском их необходимо восстановить.
В сентябре о планах возобновления прямого железнодорожного сообщения с Россией, в частности в Москву и Санкт-Петербург, говорил глава ДНР Денис Пушилин.

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Минский провал: кто и как поломал договорённости по Донбассу? (ВИДЕО)

Минский провал: кто и как поломал договорённости по Донбассу? (ВИДЕО) | Русская весна

И снова провал. Во время последней встречи в Минске решить даже такие простые вопросы, как обмен пленными и разведение сил на трёх новых участках решить оказалось сложно.

При том, что и то, и другое были, пожалуй, единственными конкретными решениями на встрече в Париже. Почему даже они сорвались и будет ли обмен до конца этого года? Вопросы, которые, по мнению украинской журналистки Олеси Медведевой, стоит рассмотреть более детально.

Во-первых, стороны не смогли договориться по обмену пленными. Как пояснила украинская сторона, не удалось обновить списки. Также есть вопросы у ЛНР и ДНР по правовому механизму освобождения. Ответа на которые пока что нет.

«По нашей информации, камнем преткновения стали два вопроса. Киев потребовал провести обмен по формуле „всех осужденных на всех осужденных“, а не „всех установленных на всех установленных“, как прописано в нормандском коммюнике. Республики от этих предложений отказались, так как это означало значительное сокращение числа лиц для обмена, потому что тогда в список попали только те, кому уже вынесен обвинительный приговор. А таких как раз не очень много», — отметила Медведева.

Кроме того, Украина хотела «почистить» список, предложенный другой стороной, исключив оттуда беркутовцев, над которыми продолжается суд по обвинению в расстрелах на майдане в Киеве в 2014 году.

Ничего не решили и по новым участкам разведения войск на Донбассе. Есть договор продолжать перемирие, которое заключили летом. И которое по факту не соблюдается.

«Непрекращающиеся обстрелы не позволяют перейти к следующим этапам выполнения Минских соглашений, а именно выборым и особому статусу Донбасса, — сказала журналистка.

— В этом свете очень интересно выглядит заявление министра внутренних дел Арсена Авакова в Париже о том, что разведение войск невыгодно Украине».

Медведева обратила внимание на то, что после встречи в Париже и последнего в этом году заседания Трёхсторонней контактной группы стало ясно, «что Европа не в состоянии сделать две вещи: заставить Украину выполнять политическую часть Минских соглашений, а Россию — отступить от этой политической части».

«Это тихое эхо недоговорённостей вчера и прозвучало в Минске», — сказала украинская журналистка.

Она обратила внимание на то, что «Зеленский уже получил свой первый пиар-эффект от встречи «нормандской четвёрки». И не важно, что она закончилась ничем. Ведь его рейтинг после встречи с Путиным резко вырос.

«А если посмотреть на социологию, то мы видим, что именно этого и требовал от „Зе“ избиратель. Однако поводов поднять популярность в президентском арсенале не так уж и много. Особенно в преддверии достаточно сложной зимы, когда Украине грозит газовая война с Россией, а там ещё и Европа…» — заметила блогер.

По словам Медведевой, «можно, конечно, играть в примирение, но рано или поздно любая игра заканчивается».

«Как и любой даже самый длинный сериал», — подытожила она.

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Катастрофа: в «войне за независимость» Украина потеряла больше, чем в Великую Отечественную (ВИДЕО)

Катастрофа: в «войне за независимость» Украина потеряла больше, чем в Великую Отечественную (ВИДЕО) | Русская весна

Известный блогер Юрий Подоляка (Yurasumy) — о ситуации с безвизовым режимом на Украине.

Министр кабмина Украины Дмитрий Дубилет решил объяснить населению, что «омрияный безвиз» никак не виновен в том, что население массово убегает из страны. Для этого он в своем Telegram-канале привел статистику по трудовой миграции, которая якобы доказывает его правоту.

Но это только на первый взгляд. На самом деле, его цифры и графики доказывают обратное.

Для начала: почему цифрам Дмитрия Дубилета нужно верить. Дело в том, что после последних «реформ» украинский комитет государственной статистики переподчиняется министру кабинета министров, то есть «пану» Дубилету.

Итак, вот график, который привёл украинский министр:

На первый взгляд, все сходится. Рост потока трудовых «туристов» с 2010 года примерно равномерный, разве что в последние годы он несколько увеличился. Но в этой «линейности» зарыты две «собаки», которые господин Дубилет упорно не видит.

Украина 2010-го и Украина 2014-го — это две разные Украины. А тем более, это не Украина 2019-го.

За 10 лет страна потеряла вместе с Крымом и неподконтрольным Донбассом примерно 1/6 часть населения, и местная миграция сегодня, конечно, не попадает в общую статистику.

А еще надо понимать, что за эти самые 10 лет население страны уменьшилось «естественным образом», а потому 400 тыс. от 46 млн 2010-го года — это 0,88% населения, а 500 тыс. от 33 млн 2019-го — это уже 1,5% населения.

То есть «безвиз» сыграл негативную роль в обезлюживании Украины. И это первый вывод, который напрашивается. Но есть и еще один, глобальный, который полностью разносит в пух и прах официальную идеологию нынешней Украины.

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Шереметы, стукачи и за что мы явно не голосовали

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По стандартам НАТО: ВСУ оставят без генералов армии

По стандартам НАТО: ВСУ оставят без генералов армии | Русская весна

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 2247 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих», которым предусматривается приведение действующей системы воинских званий Вооруженных сил Украины в соответствие со стандартами НАТО.

Уточняется, что законопроект в первом чтении поддержали 267 народных депутатов. Документ вносит изменения в Уставы ВСУ и адаптирует их под нормы армий стран-членов Североатлантического альянса.

В частности, теперь из списка званий Вооруженных Сил исчезнет генерал-полковник и генерал армии Украины: первого будут называть «генерал», второе исчезнет из перечня вовсе.

Следующим после полковника в военной иерархии будет введено новое звание бригадного генерала, по старшинству после которого будет генерал-майор.

В Военно-морских силах звание бригадного генерала будет соответствовать чину командор-адмирала, также введенного законопроектом № 2247.

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Первая мощная политическая акция Олега Сенцова

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