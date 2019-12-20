Новости Украины и Новороссии 20 декабря 2019

Накануне, 19 декабря, в Берлине проходили российско-украинские переговоры по транзиту газа в Евросоюз через территорию Украины.

Встреча в двух- и трехстороннем форматах продлилась почти восемь часов, а ее итогом стал «детальный протокол» по газу, о деталях которого, однако, почти ничего не известно. В пятницу в Минске стороны снова намерены сесть за стол переговоров — действующий контракт заканчивается менее чем через две недели.

«Переговоры не технические. Уровень высокий. От „Газпрома” — глава компании Алексей Миллер», — сообщили журналистам в «Газпроме».

«Принципиальное соглашение»

Встреча началась в четверг в 12:00 (14:00 мск). За столом переговоров в основном находились российская и украинская стороны, время от времени к ним подключалась Еврокомиссия в лице ее зампредседателя Мароша Шефчовича.

От России во встрече участвовали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и глава Минэнерго Александр Новак, от Украины — министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Кроме того, в переговорах участвовала принимающая сторона — министр экономики ФРГ Петер Альтмайер и уполномоченный федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георг Граф Вальдерзее, а также упомянутый вице-президент Еврокомиссии Шефчович.

Уже после 20:00 (22:00 мск) Вальдерзее не смог ответить на вопрос журналистов, когда ждать окончания переговоров, но выражал надежду на их успешное завершение.

«Мы надеемся на это», — сказал он «Интерфаксу» в кулуарах министерства экономики ФРГ, где проходили переговоры.

Вскоре к журналистам вышел Шефчович и объявил, что Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в Евросоюз с 1 января 2020 года.

«Мы достигли соглашения в принципе, — объявил замглавы Еврокомиссии. — Достигнутые нами принципиальные договоренности завтра обсудят в столицах».

По его словам, это «позитивные новости для Европы, России и Украины».

Детальный протокол

«Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования, и надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности», — сообщил журналистам после многочасовых переговоров Александр Новак.

Он также поблагодарил «принимающую сторону — Минэкономики ФРГ и его главу Петера Альтмайера за создание «позитивной атмосферы», а также Шефчовича «за его конструктивный подход».

«Хорошую работу» отметил и украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

«Мы хорошо поработали, хорошо отработали протокол, который приближает нас к решению», — сказал он, подчеркнув, что наработки должны быть согласованы политическим руководством в Киеве и Москве.

Как заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, основные принципы проекта газовых соглашений между Украиной и Россией наработаны в соответствии с европейскими правилами. Он также отметил, что достигнутые договоренности «требуют дополнительного согласования на политическом уровне».

О подробностях достигнутого соглашения ни российская, ни украинская сторона распространяться не стали.

Источник, знакомый с итогами переговоров, рассказал «Интерфаксу», что протокол подготовлен по всему комплексу вопросов, касающихся взаимоотношений России и Украины в газовой сфере.

Камни преткновения

1 января 2020 года заканчивается десятилетний транзитный контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом». Европейская комиссия предложила «Газпрому» поддержанный украинской стороной вариант транзитного договора на десять лет с ежегодным объемом от 60 млрд куб. м.

«Газпром» 18 ноября официально предложил «Нафтогазу» продлить действующий контракт или заключить новый договор о транзите газа через украинскую территорию сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год. Условием российской стороны стал отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Кроме того, условием заключения контракта названа отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за «нарушение экономической конкуренции»; отзыв ходатайства «Нафтогаза Украины» об инициировании Еврокомиссией расследования против российской компании. Украинская сторона отказываться от претензий категорически не согласна.

Комментируя в четверг решение Стокгольмского арбитража, обязавшего «Газпром» выплатить «Нафтогазу Украины» $2,6 млрд, президент РФ Владимир Путин заявил: «Я убежден как юрист по базовому своему образованию, что это решение Стокгольмского арбитражного суда носит не юридический, не правовой характер, а скорее политический».

«Ну ладно, решение суда есть. Это правда. Мы должны из этого исходить. Мы будем из этого исходить. И будем искать приемлемого для всех решения, в том числе и для Украины», — сказал он, подчеркнув, что, несмотря на строительство газопроводов «Северный поток» 1 и 2, а также «Турецкого потока», транзит газа через Украину будет сохранен.

«Вопрос в объемах этого транзита и в сроках, на которые можно заключить контракт», — заявил Путин.

При этом президент РФ напомнил о долге Украины перед Россией в размере $3 млрд: «. .часть наших резервных средств из Фонда национального благосостояния России вложена в украинские ценные бумаги — 3 миллиарда долларов как раз. Есть уже решение суда в Лондоне по этому поводу, которое не исполняется», — сказал он.

Путин также напомнил, что Россия готова поставлять Украине газ напрямую (Украина с 2015 года не закупает российский газ, приобретая его в Европе с помощью виртуального реверса), что, по его словам, будет на 20–25% дешевле, чем закупает Украина сейчас.

Долгие споры о газе

Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября вынес положительное для «Нафтогаза» решение по жалобе «Газпрома» на решение Стокгольмский арбитража, который в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между украинской и российской компаниями на поставку и транзит газа обязал «Газпром» доплатить НАК $2,56 млрд. Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко ранее в ноябре говорил, что Киев готов обсудить возможность получить от «Газпрома» газ вместо денег по решению арбитража.

Решение по контракту на поставку газа выносили в два этапа. Отдельное решение было принято Стокгольмским арбитражем 31 мая 2017 года, тогда арбитраж полностью отклонил требование «Газпрома» о применении принципа «бери или плати», удовлетворил требование НАК о пересмотре контрактной цены с учетом рыночных условий, а также отменил запрет на реэкспорт газа.

«Газпром» оспорил это решение 7 ноября 2017 года, но апелляционный суд округа Свеа отклонил его 27 ноября этого года. Решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

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