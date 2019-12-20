Мы отвыкли от терактов. Военкор «КП» Александр Коц о стрельбе на Лубянке

Я помню время, когда информационные сообщения о терактах в российских городах стали почти такой же обыденностью, как ежедневные прогнозы погоды по телевизору. Мы подъездами объединялись в народные дружины, патрулировали свои дворы, ползали по подвалам в поисках мешков со взрывчаткой. Мы понимали, что на каждый чердак участковых не хватит и чем могли, помогали тем, кто отвечает за нашу безопасность.

Любая сумка или пакет, оставленный на сидении в метро, расценивался как потенциальный фугас, о котором тут же сообщалось машинисту по внутренней связи. И на перроне уже встречал наряд. О любом подозрительном человеке тут же докладывалось в полицию, которая, конечно, захлебывалась от таких сигналов. Но тогда страна знала, что такое террористическая опасность и жила ее ожиданием.

А потом это тревожное чувство стало проходить. И каждый новый — редкий — теракт воспринимался не как рутина, а как общенациональная трагедия. При этом мы практически забыли о кавказских террористах, перекочевавших в Сирию. Вместо них появились боевики из Средней Азии.

Мы отвыкли от этих вылазок, потому что государство научилось справляться с этой заразой без нас. И подросло целое поколение непуганых горожан со смартфонами, благодаря которым мы видим с одной стороны все произошедшее с десятков точек. А с другой — атрофированное чувство самосохранения, когда происходящее вокруг воспринимается как хайповый экшн, а не прямая угроза собственной жизни. Отвыкли. И в этом заслуга тех, на кого и напал террорист-одиночка.

В том, что это нападение было привязано к дате, можно не сомневаться. 19 декабря — День военной контрразведки, структурно входящей в ФСБ. 20 декабря — День органов госбезопасности. Террорист попытался прорваться в здание ФСБ ровно в тот момент, когда Владимир Путин на концерте по случаю Дня чекиста напутствовал своих коллег: «Более активно нужно противодействовать экстремизму, твердо, бескомпромиссно пресекать провокации, призывы к насилию, попытки втянуть людей, особенно молодежь, в антиобщественную, радикальную деятельность».

Это не повод посыпать голову пеплом. Никто в мире пока не придумал эффективного способа борьбы с террористами-одиночками. А количество предотвращенных только в этом году терактов — 39 — говорит само за себя. Но некоторые находят в этом ЧП повод для насмешек в Сети, мол, проворонили в угаре борьбы с оппозицией. Забывая о том, что в следующий раз шальная пуля может попасть в любого из нас. И единственный, кто стоит между нами и террористом (неважно, исламист или правый радикал) — тот самый боец, погибший при исполнении служебного долга в свой профессиональный праздник.

На обложке: Фото Михаил ФРОЛОВ

Источник: https://nstarikov.ru/my-otvykli-ot-teraktov-voenkor-kp-aleksandr-koc-o-strelbe-na-lubjanke-111504