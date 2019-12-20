Клим Жуков об оружии спецназа, ВСС “Винторез”
16:40. 20 декабря 2019 103 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Из истинного самопожертвования выгод не извлекают, так и я из своего плавания не возьму ничего, от него остаются только рубцы на сердце.
Жук Климов не только “историк” великий но и оружейник.
Гоблины они такие.
Он и штангист и балерина
А шо?