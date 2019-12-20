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Клим Жуков об оружии спецназа, ВСС “Винторез”

16:40. 20 декабря 2019 103 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cssxXpFzIPA

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