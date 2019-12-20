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Изменения человека будущего при освоении космоса

10:21. 20 декабря 2019 80 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Каким физическим изменениям может подвергнуться человечество в процессе космической колонизации? Может ли в условиях космоса идти естественный отбор? Какие условия способны изменить наш организм? Станислав Дробышевский, антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, научный редактор ANTROPOGENEZ.RU рассказывает, какие эволюционные изменения тела человека могут произойти в космическом пространстве, как генная инженерия поможет выжить будущим колонистам и можно ли будет при этом считать жителей космоса людьми?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GROBTAn9LJ4

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