Die Welt (Германия): Россия не знает, куда девать свои нефтяные миллиарды

Россию можно упрекнуть во многом. Но одно теперь бесспорно, а именно то, что страна извлекла урок из своего печального опыта. Так Россия, второй по величине производитель нефти в мире, с помощью железной финансовой дисциплины и режима экономии сумела защитить свой государственный бюджет от рецессии, вызванной падением цен на нефть и западными санкциями. Кроме того, курс на экономию должен будет уберечь страну от различных шоков в будущем, и хотя это не предотвратит их, но сможет, как минимум, смягчить их воздействие.Если говорить конкретно, то в 2017 году правительство в Москве ввело для этих целей бюджетное правило, согласно которому доходы, полученные от продажи нефти по цене выше 40 долларов за баррель (159 литров), не разрешено использовать для государственных нужд. Они должны переводиться в твердой валюте в государственный фонд под названием «Фонд национального благосостояния».Но этот фонд — не в последнюю очередь благодаря относительно высокой цене на нефть, находящейся сейчас на уровне 65 долларов за баррель, — стал пополняться быстрее, чем ожидалось. Сейчас там находится 124 миллиарда долларов, что соответствует 7,3 % ВВП страны. Тем самым фонд превысил критическую отметку в 7 % ВВП, после которой возникший излишек все же может использоваться.И вот уже несколько месяцев ответственные лица горячо спорят о том, как употребить эти деньги. «Разбрасываться деньгами не будем», — недвусмысленно сказал президент страны Владимир Путин, чтобы держать в рамках тех, что протянул руки в надежде получить свой кусок от пирога.Ответ на вопрос крайне актуален, ведь следует исходить из того, что излишки будут увеличиваться и впредь. Только на будущий год министерство финансов заложило в бюджет 1,8 триллиона рублей (28 миллиардов долларов), предназначенных для инвестирования. На 2021 год министерство финансов исходит уже из цифры в 4,2 триллиона, то есть 66 миллиардов долларов.С многих сторон поступает предложение последовать примеру государственного фонда Норвегии. Этот самый большой государственный фонд в мире вкладывает свои деньги исключительно за границей, как правило, в акции, чтобы предотвратить внутри страны инфляцию и невыгодное повышение курса собственной валюты.С другой стороны, российские предприниматели принялись уговаривать правительство инвестировать пару миллиардов в них. Речь идет в том числе о таких государственных концернах, как «Российские железные дороги», «Почта России», Газпром, а также о частном газовом концерне Новатэк.И вот недавно правительство, наконец, заняло определенную позицию. Как сообщает экономическая газета «Ведомости», как минимум часть денег должна быть инвестирована внутри страны, тем более что из-за санкций возникла серьезная нехватка в инвестициях.Однако инвестиции будут ограничены несколькими крупными проектами и жесткими правилами. Так инвестиционные проекты могут не более чем на 20 % финансироваться из государственного фонда. Кроме того, они должны обеспечить доходность, которая как минимум будет находиться на том же уровне, что и российские государственные облигации (в настоящее время от 6,5 до 8 %). И вообще на ближайшие три года только один триллион рублей будет инвестирован внутри страны.«Решение еще не окончательное, потому что парламент может внести коррективы, — сказал Владимир Тихомиров, главный экономист компании BCS Global Markets, самого крупного торговца акциями в России, в интервью Welt. — Коррективы будут незначительные, но некоторые надеются получить более широкий доступ к этим деньгам». При этом, как сказала Наталья Орлова, главный экономист «Альфа-банка», в интервью «Ведомостям», министерство финансов продолжает принципиально следовать сдерживающему курсу на экономию и не хочет идти на большие расходы ради того, чтобы дать сомнительный импульс экономике.Российское государство и раньше откладывало деньги на черный день и благодаря этому смогло смягчить последствия глобального финансового кризиса 2008 года и начавшегося в 2014 году экономического кризиса. Первые 120 миллиардов долларов Фонда национального благосостояния, соответствующие 7 % ВВП, лежат неприкосновенными преимущественно в Центральном банке, где они составляют значительную часть российских золотовалютных резервов.Стоимость этих резервов оценивается сейчас в 540 миллиардов долларов — это самый высокий показатель за последние восемь лет. Он недалек от исторического максимума в 598 миллиардов долларов, в которые резервы оценивались в августе 2008 года, непосредственно перед началом финансового кризиса.Весьма вероятно, что валютные резервы — в том числе и благодаря Фонду национального благосостояния — будут расти и дальше и вкладываться в твердую валюту и золото. Конечно, если Москва рано или поздно не решит инвестировать излишки доходов от продажи нефти и газа, как и Норвегия, в акции мировых компаний.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9553513.html