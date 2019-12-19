Возьми землю бесплатно!

Цели программы: вернуть в оборот заброшенные земли, остановить отток населения в крупные промышленные центры. В отличие от Дальнего Востока, где земля сначала предоставляется в долгосрочную аренду, «вологодские гектары» оформляются сразу в собственность для ведения сельского хозяйства, фермерства, выпаса скота, посевов, строительства животноводческих комплексов.

Власти Вологодской области разработали специальную программу «Вологодский гектар» по примеру федерального «Дальневосточного гектара» и создали государственную информационную систему, в которой можно выбрать участок и подать на него заявку, находясь в любом уголке России.

Получить гектар под ферму можно не только на Дальнем Востоке В нескольких регионах России действуют программы, в рамках которых жителям раздают гектары земли . Получить участки могут не все, а только те, кто собирается заниматься сельским хозяйством. На примере Вологодской области рассказываем, как люди осваивают пустующие земли



С чистого листа

Свою ферму Светлана Горчакова начала строить три года назад «в чистом поле», стадо начиналось с 15 голов. Никогда раньше бизнесом Горчаковы не занимались. Правда, выросли на ферме — мать мужа Светланы, Сергея, всю жизнь проработала дояркой, да и дома всегда было свое хозяйство. Теперь у семьи помимо коров есть поросята, куры, индюки, планируют купить лошадей.

В 2016 году семья получила грант 1,5 млн рублей из областного бюджета на открытие фермерского хозяйства. Добавив собственные накопления, построили ферму, приобрели немного сельхозтехники, закупили молодняк абердин-ангусской породы, бычков и коров которой выращивают для получения мраморного мяса.

«Мы начинали с племянником Славой, сыном старшей сестры. Строили с ним ферму, привезли телят из Тверской области, за 1350 км, там получилось договориться. А сейчас все братья и сестры помогают, куда деваться? Нас пятеро в семье, я самый младший. Пока, правда, ни одного теленка не забили, не сдали и не продали, все строимся: ферма, склад для хранения сена, пруд, куда рыбу завели, его сейчас благоустраиваем — поилки, скважины. Электропастуха для хозяйства приобрели», — говорит фермер.

Хозяйство расположено в деревне Кожаево, где около 300 местных жителей. «Деревня наша считается молодежной — детский сад, Дом культуры, магазин, медпункт — все, что нужно для жизни в деревне, у нас есть. По теперешней жизни, когда деревни вымирают, наша оживленная».

В далеких планах — создание турнаправления. «Туристы обязательно к нам поедут, — уверен Сергей. — Горожане ведь устали от городской жизни, все равно хочется посмотреть, как деревня живет. Место позволяет, земля позволяет, речка рядом, места у нас очень красивые — сам бог велел. Это в 7 км от райцентра, села Никольское, и всего в 160 км от Великого Устюга — родины Деда Мороза. В планах построить еще большой пруд для отдыха. Пока это просто планы, как сбудется — не знаю. Финансово бы поддержали, легче было бы.

Сейчас Горчаковы дооформляют участок земли — полосу, которая образовалась между их землями.

«Чтобы мы в дальнейшем могли беспрепятственно работать, чтобы руки у нас были развязаны — организовать там проезд и так далее. Ждем оформления документов. А затем, по возможности, собственными силами будем что-то делать — например, дорожки проложим для прогулок на лошадях», — делится планами Сергей.

Сейчас в начинающем фермерском хозяйстве уже 35 коров и бычков, 130 га земли. На полученных по программе «Вологодский гектар» 8 га земли сначала хотят пасти скот.

«Участок граничит с нашим хозяйством, потому и взяли. Есть дорога, электричество подводить придется, но оно рядом», — полон энергии хозяин.

Новые земли

На первом этапе, который стартовал на Вологодчине 1 апреля 2019 года, земли были выделены в Вашкинском, Вожегодском и Никольском районах.

«На сегодня получено 409 уведомлений, зарезервировано 2,759 тыс. га из 3,3 тыс. га выделенной земли во всех трех районах, то есть 83% земли. 77 человек уже получили участки в собственность — всего 620 га. Еще 87 заявлений рассматриваются, при положительном решении эти граждане также могут стать собственниками «вологодских гектаров», — рассказали ТАСС в правительстве Вологодской области.

В сентябре принят закон Вологодской области, который позволил сделать программу более масштабной. Кроме Вожегодского, Вашкинского и Никольского районов с 1 ноября к ней подключились Бабаевский, Вытегорский и Харовский, а это еще 1500 га земель сельскохозяйственного назначения, из них на 1008 га уже есть заявки.

«Собственниками вологодских земель становятся не только жители области. Интерес к программе проявили потенциальные фермеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельской, Мурманской, Ленинградской областей, республик Коми и Татарстана», — сообщили в правительстве области. Губернатор поручил к 1 апреля 2020 года проанализировать результаты программы и проработать возможность участия в ней других муниципалитетов.

Стать хозяином просто

По программе «Вологодский гектар» физическим лицам предоставляется от 1 до 10 га земли, юридическим — до 100 га. Власти заявляли, что при формировании участков максимально учитывалась их близость к инфраструктуре — дорогам, населенным пунктам.

Процесс оформления может занять от трех месяцев до двух лет с момента подачи заявки. Сначала желающий выбирает участок через государственную информационную систему «Вологодский гектар» и подает два заявления в электронном виде — на предварительное согласование участка и на его предоставление. После согласования он может ставить землю на кадастровый учет. Это можно сделать в течение двух лет.

«Особой сложности получить землю не было. Есть портал, все документы подавались в электронном виде. Я сам живу в Мурманске, кадастрового инженера нашел по интернету, заключил с ним договор, он непосредственно выезжал на место. Я тоже потом там был, участок смотрел. Предварительно по инфраструктуре никаких вопросов нет, недалеко есть дорога, но, возможно, возникнут проблемы с электричеством», — рассказывает Валерий Соломатов, который получил в собственность землю в Вожегодском районе и планирует выращивать корма для сельскохозяйственных животных.

Валерий выбрал Вожегодскую землю, и не просто так.

«Мне знакомы эти земли. Когда я выбирал участок на портале, я примерно предполагал, где это находится, как туда доехать. Проект наш ведем с нуля. Но это все в следующем году, потому что попали в зимний период. Родные меня поддерживают, но понимают, что с нуля начинать всегда сложно, много вопросов. Я предварительно разговаривал со специалистами отдела экономического развития Вологодской области в Вожегодском районе. Мне предоставили всю информацию, какие есть возможности по поддержке в АПК, все варианты рассматриваем», — рассказал мурманчанин.

Сейчас мужчина знакомится со всей информацией и документами. «Их очень много. Департамент сельского хозяйства Вологодской области прислал мне документы, всевозможные постановления, порядки, информаци о поддержке малого и среднего бизнеса от области. Нормативной базы страниц на 300.



Власти предложили со своей стороны помочь с бизнес-планом, он обойдется нам бесплатно по областной программе «Стартап», поэтому диалог ведем и параллельно с петербургской компанией «Грин Хилс». Они на этом рынке не новички. С ними я предварительно переговорил, они производят и поставляют оборудование для выпуска концентрированных кормов, наладку, обучают».

Коммуникаций на участке пока нет. «Будем все прорабатывать. Дорога есть, не сказать, что асфальт, но есть, добраться можно. Электричества близко нет, но столбы ЛЭП идут — над этим мы пока еще не работали, пока в общих чертах. То есть нет задачи, как снег сойдет, сразу начать что-то делать, за сроками не гонимся».

Вожегодские земли присмотрели и жители Москвы и Московской области, есть три собственника из Ростова и один — из Новосибирска, рассказал руководитель районной администрации Евгений Первов.

«У нас предоставлено в собственность 14 участков, 43 га. Со следующего года люди планируют начать вести личное подсобное хозяйство, заняться животноводством или растениеводством», — сказал Первов.

Под сенокос или пасеку

В Вашкинском районе, который находится на севере области, земли больше заинтересовали жителей Петербурга, Ленобласти, Ярославля и Вологды. В собственности уже 50 га из выделенных 309.

«Собственники планируют заняться животноводством, пчеловодством. Двое из Вологды уже имеют личные подсобные хозяйства, они планируют купить в нашем районе ферму для коров, а выделенные гектары использовать как сенокосные угодья. Пчеловод из Петербурга хотел открыть здесь пасеку. Ярославские хотят заняться животноводством и, возможно, открыть мини-рынок с сельскохозяйственной продукцией — их участок примыкает к федеральной трассе Вологда — Медвежьегорск, что очень удобно. Мы так и отбирали земли — поближе к деревням, к инфраструктуре, к дорогам, до всех участков можно добраться», — рассказали в администрации Вашкинского района.

А вот на земли в Никольском районе на востоке области в основном заявились местные жители, рассказала руководитель районной администрации Антонина Баданина.

«Большинство — наши, никольчане, которые уже занимаются сельским хозяйством, и земля им нужна для развития дела — под сенокосы, выпас скота. Есть среди собственников жители Грязовецкого, Вологодского, Великоустюгского районов области, жители Сочи и Ярославской области. Двое ищут помещения под фермы для коров, параллельно заявляются на гранты на ведение сельского хозяйства. В Сочи живут выходцы из нашего Никольского района, они хотят открыть здесь пасеку и построить дачный дом», — говорит руководитель муниципалитета.

Когда прошла эйфория

В больших раздумьях, как использовать полученные гектары, сейчас находится собственник Владислав Аникин из Набережных Челнов, Татарстан.

«Без казусов не бывает, но власти Вологодской области очень хорошо подготовились, чтобы максимально облегчить и сделать доступным оформление земли. Я в Татарстане, сидя у компьютера, разобрался, смог это сделать. Приезжал на место несколько раз до оформления, чтобы оценить, посмотреть. Оформили, кадастровый инженер у меня работал. Власти в этом случае молодцы. Другой вопрос, каким образом дальше все будет происходить. Ну, дали кусок земли, может, она для чего-то предназначена, а для чего-то и нет», — говорит Аникин.

Как выяснилось, электричества поблизости с участком нет, рядом две заброшенные деревни, а некогда хорошая грунтовая дорога разбита лесовозами. «Было бы хорошо, если бы дальнейшее развитие проектов проходило под контролем властей. Сначала есть эйфория, что участок получаю, все процедуры прошел. Мои расходы были только на оформление. А сейчас, когда эйфория прошла, думаешь, как работать, что делать», — признается Аникин.

На участке 10 га в Вожегодском районе недалеко от деревни Короли он планирует производить концентрированные корма для животных — построить цех, завезти оборудование и выращивать культуры для производства кормов.

Он провел предварительный анализ, побывал в хозяйствах — у предприятий есть большая потребность в качественных концентрированных кормах помимо традиционного сена и сенажа.

Идеей начать свое дело именно в Вологодской области его «заразили» на одном из инвестиционных форумов в городе Соколе.

«Я видел желание властей что-то изменить, «поднять» область, поэтому меня все это и заинтересовало. Вроде 500 км от Москвы и 500 км от Петербурга — это совсем рядом, а заброшенной земли много, и очень правильно, что ее надо возделывать. Свой проект я обсуждал с местными властями мельком, потому что еще не создано никакой структуры, которая бы все это курировала. Консультировался с Департаментом сельского хозяйства о поддержке, которая сейчас доступна, но следующего шага я еще пока не чувствую, диалог с властями продолжу», — рассказал предприниматель.

Мясо, пастбища и пчелы

Еще один фермер из Никольского района Алексей Нестеров пока оформляет в собственность «вологодские гектары» для развития своего хозяйства.

«У нас сейчас в хозяйстве 200 голов скота есть, в следующем году хотим на 100 голов увеличить, это мясная порода, коровы и бычки. Земля нам нужна под пастбища, участок вполне пригодный. Как в собственность оформим, надо будет вырубить кустарники, всю растительность и засеять многолетними травами. Но это уже в следующем году будем делать, сейчас там под снегом все», — рассказал фермер.

Другой никольский фермер Алексей Берсенев также подал заявку на «Вологодский гектар» ради пастбища под будущее хозяйство. «В этом году мы только электричество смогли к участку подвести. Неподалеку есть заброшенная ферма на 40–50 голов, ее подремонтировать надо, крышу перекрыть, окна вставить, потому что разграблено, растащено все. А на месте что бетономешалку завести, что с шуруповертом работать — электричество нужно. Планируем хозяйство расширять, а там как получится — финансы нужны, а кредиты по нынешним временам брать не хочется», — рассказал фермер. Сейчас у него в хозяйстве около 20 коров и бычков мясной породы.

Денис Тетерин, глава крестьянско-фермерского хозяйства из Вашкинского района оформил 10 га в родном районе и подал заявку на оформление участка в Бабаевском районе, что в 150 км.

«Поначалу у нас будет заготовка сена, возможно, посадка люцерны, гречихи, чтобы рядом поставить пасеку. С пчелами проблема во всем мире, гибнут они, а для хозяйства пчелы нужны, если поля пахать, и их никто не будет опылять, это плохо. В дальнейшем планируем строительство животноводческого комплекса», — говорит фермер.



Хозяйство он завел совсем недавно, держит пока пять коров и планирует увеличивать поголовье. В хозяйстве есть козы, свиньи, гуси и другая живность.

«В этом году на земле мы ничего не успели сделать, только посмотрели, что есть подъезд, а сам участок без кустарников, растительности. Составили план по заготовке сена в следующем году», — рассказал фермер.​

Наталия Казаковцева



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