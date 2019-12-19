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У нас лучшие в мире ракетки

09:59. 19 декабря 2019 67 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Еженедельная передача Стратегия и Тактика с участием Андрея Фефелова и Константина Душенова.

В Совете Федерации готовится законопроект “О профилактике семейно-бытового насилия”, направленный против семьи. Призываем всех прийти 21 декабря на Молитвенное Стояние за семью. В Москве Стояние начнётся в 13 ч. в Храме Воскресения Христова в Кадашах по адресу: 2-й Кадашёвский переулок, дом 7.

Поддержать передачи А. А. Фефелова и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Поддержать авторские передачи К. Ю. Душенова https://goo.gl/zmH3n6

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ozZOHbrjlZE

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