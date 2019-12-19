Трампу объявили импичмент

Палата представителей США официально объявила импичмент агенту Дональду.По двум пунктам обвинения было набрано необходимое кол-во голосов.Теперь рассмотрение перемещается в Сенат, где у республиканцев большинство. Утопить там Трампа возможно лишь в случае сговора части республиканского истеблишмента с демократами. Если сговора не будет, то импичмент закончится пшиком, что повысит шансы Трампа на выборах 2020-го года, а также проложит дорогу для масштабных расследований американо-украинской коррупции.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5505188.html