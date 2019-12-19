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Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено

09:16. 19 декабря 2019 97 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено | Русская весна

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено​. Об этом говорится в заключении Ростехнадзора, опубликованном на сайте ведомства.

«С февраля 2016 года Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) осуществляла государственный строительный надзор над сооружением железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

Контролем занималась специально созданная рабочая группа из числа работников центрального аппарата Ростехнадзора, Северо-Кавказского управления ведомства и Межрегионального управления Ростехнадзора по Республике Крым и городу Севастополю. Общее руководство работой группы осуществлял Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алёшин.

В декабре 2019 года состоялись последние выездные проверки, по окончании которых Ростехнадзор выдал Заключение о соответствии (ЗОС) заказчику ФКУ Упрдор „Тамань“. Исполняющий обязанности руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Вадим Сергеев вручил документ начальнику ФКУ Упрдор „Тамань“ Кайрату Турсунбекову. Заключение о соответствии удостоверяет — объект построен и соответствует проектной документации.

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1576736180

Метки: Новости

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