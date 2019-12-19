Стрельба на Лубянке

Сообщают, что в центре Москвы у приемной ФСБ неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова. Погибло 3 человека (по поводу убитых противоречивая информация – по одним данным, 2 погибших сотрудника ФСБ и 1 сотрудник ГИБДД, по другом – двое из убитых действовали заодно со стрелком) и сейчас стрелка пытаются взять или завалить.Трансляция с Лубянки.На место вызвали спецназ + МЧС.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5506084.html