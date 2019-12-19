Главная » Невероятное в мире

Стрельба на Лубянке

18:57. 19 декабря 2019 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Сообщают, что в центре Москвы у приемной ФСБ неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова. Погибло 3 человека (по поводу убитых противоречивая информация – по одним данным, 2 погибших сотрудника ФСБ и 1 сотрудник ГИБДД, по другом – двое из убитых действовали заодно со стрелком) и сейчас стрелка пытаются взять или завалить.
















Трансляция с Лубянки.
На место вызвали спецназ + МЧС.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5506084.html

Метки: лубянка, Москва, терроризм, фотографии, фсб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Тайна 22 июня: второй эшелон зоговора Тухачевского
... – в котором часу начали стрельбу немцы. Причем с переводом на...это, вина Сталина? Или самой Лубянки? Это вина оппозиционеров, которые ... он, как только попал на Лубянку, тут же «сдал» свыше ... писать эту сотню доносов на Лубянке? Применяли к ним силу?–...
Сводки от Ополчения Новороссии на 20 февраля 2015
... на 18:00 артиллерийская стрельба в районе Донецкого аэропорта...ВСУ, была слышна интенсивная стрельба, в том числе и... на расстояние, превышающее дальность стрельбы украинской артиллерии, но и...в специальных лабораториях в подвалах Лубянки. Высадится она прямо в...
США готовятся к повторению 9/11?
... Министерства национальной безопасности США навыкам стрельбы из винтовки АР-15 и... уже практически списанным миномётам для стрельбы тактическим ядерным оружием M388 «Davy.... То ли бежать сдаваться на Лубянку, то ли ожЫдать в скором...
Новости Украины — сегодня 17 февраля 2015
... силовиков, которым было предложено прекратить стрельбу. Украинские военные обвинили ополченцев в... безопасности (ФСБ) в интернет-магазине «Лубянка», который, с точки зрения СБУ...
" Солженицын. Биография "неполживца" ( Часть 3-ая )
... Москвы» . И был доставлен на Лубянку. Как же так? Оказывается, не... событий, А. И. Солженицын пишет: «Стрельба охраны по безоружному лагерю и...
Что было 9-11 ноября. Новости наоборот.
... поджог двери здания ФСБ на Лубянке против него возбудили уголовное дело.... В Белом доме резко осудили стрельбу в международном учебном центре МВД...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)