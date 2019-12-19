США напуганы: самый опасный корабль ВМФ РФ выйдет на испытания
В следующем году тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», который с конца 90-х находится на ремонте и модернизации, подготовят к началу заводских испытаний. Об этом сообщил первый заместитель главы «Севмаша» Сергей Воронько.
На эту новость уже успели отреагировать американские СМИ, которые уверены, что по окончанию модернизации атомный крейсер станет самым опасным кораблем ВМФ РФ. В частности, такого мнения придерживаются в Military Watch Magazine. Эксперты издания внимательно проанализировали оснащение «Нахимова», отметив его вооружение. Так, например, вместо крылатых ракет «Гранит» и зенитных комплексов С-300Ф крейсер получит системы С-400, ЗРК «Редут» и еще набор легких крылатых ракет.
Главным же противокорабельным оружием крейсера «Адмирал Нахимов» станет гиперзвуковой «Циркон», который способен поражать цели на расстоянии до 1000 км на скорости около 8 чисел Маха. Это позволит ему превзойти «Гарпун» – основную противокорабельную ракету ВМС США.
В придачу к этому корабль оснастят современными системами РЭБ.
Что же, весьма внушительный арсенал. Так что неудивительно, что модернизированный корабль «Адмирал Нахимов» так высоко оценивают в США. К слову, согласно планам, строй ВМФ РФ крейсер пополнит в 2022 году.
Источник: http://voicesevas.ru/news/48932-ssha-napugany-samyy-opasnyy-korabl-vmf-rf-vyydet-na-ispytaniya.html