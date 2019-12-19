Советско-финская война. Что правда, а что ложь?
09:56. 19 декабря 2019 91 просмотр 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
В новом видеоблоге, записанном совместно с ресурсом «Политраша», поговорили о Зимней войне между СССР и Финляндией 1940 г.
P.S. Предыдущие выпуски:
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Источник: https://nstarikov.ru/sovetsko-finskaja-vojna-chto-pravda-a-chto-lozh-111456
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