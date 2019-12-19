Соборное мнение: закон о насилии над семьей неприемлем ни в каких редакциях

В битве феминисток и прочих лоббистов закона о криминализации семьи под предлогом «профилактики семейно-бытового насилия» и всей остальной России в лице родительских, ветеранских и религиозных организаций наступил незаметный широкой общественности перелом. РИА Катюша публикует народную резолюцию Всемирного русского народного собора, подписанную абсолютным большинством из 623 зарегистрированных участников расширенного бюро Собора 6 декабря вопреки осторожной политике руководства ВРНС в лице олигарха Константина Малофеева (который до сих пор не опубликовал свою версию резолюции) и явной провокации сенатора Елены Мизулиной, которая пыталась предложить компромиссный вариант, ссылаясь на международные обязательства и санкции, и была освистана участниками собора. Руководству ВРНС остается либо присоединиться к этому документу, либо подорвать легитимность ВРНС. А органам государственной власти придется учитывать это мнение — об этом прямо заявила даже открыто лоббировавшая данный западный инструмент разрушения семьи спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Народная резолюция, принятая по итогам расширенного заседания бюро ВРНС 6 декабря 2019 года в Храме Христа Спасителя, звучит так:

«Мы, зарегистрированные участники расширенного заседания Бюро Президиума Всемирного Русского народного Собора (ВРНС) в количестве 623 человек, выслушав выступления членов Президиума ВРНС, сенаторов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, Председателя Патриаршей комиссии по делам семьи, материнства и детства, руководителей общественных организаций, экспертов и делегатов, абсолютным большинством голосов проголосовали за следующую резолюцию:

Законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия» неприемлем ни в каком виде, ни в какой редакции, т.к. содержит неустранимые социальные риски: принудительное разлучение детей со своими родителями, избыточное вмешательство в дела семьи и разрушение устоев и иерархии отношений в семье, криминализирует семью, семейные отношения как таковые, что противоречит Конституции Российской Федерации и традиционным для России семейным и духовно-нравственным ценностям.

Проблему насилия возможно регулировать путем совершенствования уголовного и административного законодательства, принудительного лечения от алкоголизма и наркомании, искоренения культа насилия и жестокости в СМИ и в сети Интернет и т.д. ..

Российской Федерации необходимо выйти из всех международных конвенций и договоров, направленных против традиционных семейных ценностей, брака как союза мужчины и женщины с целью деторождения, здоровой семьи как высшей ценности, и не присоединяться к Стамбульской конвенции.

Необходимо провести расследование участия иностранных агентов (таких как Хьюман Райтс Вотч и представителей структур Джорджа Сороса) в лоббизме этого закона и их связей с представителями государственной власти и НКО».

Народная резолюция опубликована, помимо РИА «Катюша» и ресурсов Общественного уполномоченного по защите семьи, чьи представители участвовали и на заседании ВРНС, и на последовавших координационных совещаниях представителей родительских организаций России, на ресурсах других участников ВРНС, в частности, АРКС, «Сорок Сороков», вновь созданного объединения «Семейный фронт» (идея организации этой структуры была озвучена членом Общественной палаты Павлом Пожигайло на заседании ВРНС) и др. При этом участники ВРНС публикуют видеозаписи расширенного заседания ВРНС, на которых четко видно, что абсолютное большинство присутствующих в зале церковных соборов выступило категорически против любой версии соглашательства с агентами Сороса, лоббирующими внедрение антисемейных законов.

Факт принятия данной резолюции — событие беспрецедентое для современной России. Вызванная нерешительностью аппарата и руководства ВРНС в лице предпринимателя Константина Малафеева, который до сих пор не опубликовал резолюцию ВРНС, несмотря на явную волю участников собора, а также четкую позицию Патриарха о недопустимости вторжения в семью, данная резолюция недвусмысленно положила конец всем подковерным договоренностям и возможным манипуляциям, в которых некоторые участники начали подозревать руководство главного церковно-государственного форума. Надеемся, что аппарат ВРНС в ближайшее время все-таки опубликует свою редакцию документа на основе народной резолюции — в противном случае легитимность ВРНС окажется весьма сомнительной. С другой стороны, патриотические, родительские и религиозные организации таким образом превращаются в реальную политическую силу, что и нашло отражение в появлении таких брэндов, как «Семейный фронт» (подробнее о целях и задачах нового координационного центра можно почитать тут: http://семейный-фронт.рф/).

Мало того, не прислушаться к соборному голосу не имеет права и власть — в России просто нет другого такого представительного органа, который бы выражал интересы народа (точнее сказать, народов, населяющих Россию), а не бизнес-корпораций и кланов. Неслучайно даже представители думской фракции «Единая Россия» Николай Земцов, Николай Валуев и другие, не дожидаясь команды и согласований сверху, начинают делать публичные заявления о том, что они не будут голосовать за законопроект о насилии над семьей, если его внесут в Думу.

В случае игнорирования народной резолюции участников ВРНС та же Матвиенко и прочие лоббисты данного законопроекта будут однозначно идентифицированы как иностранные агенты, которые игнорируют мнение Церкви и российского общества и при этом исполняют «рекомендации» Сороса и его агентуры вроде Human Rights Watch, которые официально обратились к Матвиенко с требованием принять законопроект о семейно-бытовом насилии.

Да и для Путина, чей рейтинг, благодаря «мудрой» политике правительства и прочих органов власти, опустился до критически низких величин, что само по себе создает угрозу национальной безопасности, данная ситуация представляется соломинкой, за которую можно ухватиться, чтобы подержать свое, изрядно подмоченное за последние полтора года, реноме лидера, отстаивающего суверенитет страны.

Примечательно, что нынешние события происходят в преддверии большой пресс-Конференции Президента Путина, и некоторые особо чуткие кремлевские «соловьи» вроде телеведущего Владимира Соловьева в последние дни только и делают, что топят за «скрепы». Так, сегодня Соловьев утром на «Вестях» говорил про цифровое рабство, тотальную слежку за людьми, законопроект о семейно- бытовом насилии, про отсутствие идеологии, неприемлимость «третьего пола» и гендеров и даже про «колониальную Конституцию». Для наглядности — цитата про законопроект о «бытовом насилии»: «Вот закон о СБН — мы что, собираемся бороться с перхотью путем отрубания головы? А главное — для чего принимать такой закон, что мы пытаемся построить? Нам говорят: «Вот надо принимать такой закон, чтоб было, как на Западе. На Западе — это где именно? Там, где детям разрешили смену пола? То, что сейчас происходит во Франции с пенсионной реформой, когда миллионы «желтых жилетов» выходят на протесты? Но мы-то — не как на Западе. Было несколько попыток сделать из нас Запад, откуда у нас взялся этот комплекс неполноценности? » (полную версию см. тут: https://www.youtube.com/watch?v=6wcY-lOfLEg 1:49:48 по 2:29:35).Мало того, сегодня Дума объявила об окончании осенней сессии, а это значит, что никакие лоббисты — ни цифросектанты, ни соросята-антисемейщики, ни прочая западная агентура — уже не смогут преподнести нам «новогодний подарочек» вроде какого- нибудь законопроекта о сембытнасилии или об электронном паспорте с обязательной биометрией под Новый год, как это бывало уже не раз. У патриотов появляется время на перегруппировку сил, а у власти — шанс попытаться вернуть себе, хоть немного, доверие народа.

РИА Катюша

Источник: https://nstarikov.ru/sobornoe-mnenie-zakon-o-nasilii-nad-semej-nepriemlem-ni-v-kakih-redakcijah-111460