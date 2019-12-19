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Сланцы до упаду.

11:52. 19 декабря 2019 65 просмотров Один комментарий Опубликовал:

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Что будет дальше с добычей сланцевого газа в США.
 
Бурный рост добычи сланцевого газа в США в 2010-е годы и изменение конъюнктуры мирового рынка газа привели к существенным проблемам в отрасли. Теперь рынок сланцевого газа в Штатах перегрет, в ближайшие шесть лет это может привести к банкротству ряда компаний, выбравших такой способ добычи.
 
Об этом говорится в ноябрьском выпуске энергетического бюллетеня, подготовленном Аналитическим центром (АЦ) при правительстве РФ, с которым ознакомилась "Российская газета".
 

Активная добыча сланцевого газа в США началась во второй половине 2000-х годов. Бурное развитие рынка обеспечили сразу несколько факторов - появление новых технологий по гидроразрыву пласта и горизонтальному бурению (с ними добыча сланцевого газа стала экономически выгодной), развитая система газопроводов, частная структура капитала в отрасли. Кроме того, к 2005 году в стране обострилась нехватка собственного природного газа, что привело к росту его цены на внутреннем рынке. Все это активизировало разведывательные работы - в результате в США были найдены обширные запасы сланцевого газа. Так, доказанные запасы в 2017 году (8,7 триллиона кубометров) в 13 раз превышали аналогичный показатель за 2007 год.

Но инвестиционный бум в отрасли привел к возникновению множества скважин, в результате выросла стоимость бурения в расчете на скважину, а следовательно, и снижение рентабельности добывающих компаний, указывают в АЦ. Кроме того, ожидается замедление роста потребления газа в США после 2020 года.

Ситуация усугубляется общемировым и внутристрановым трендом на снижение цен на газ. Так, в 2019 году цены стремятся к 25-летнему минимуму, при этом объем производства в Штатах опережает внутреннее потребление. Образующийся излишек газа в США некоторые производители экспортируют в виде сжиженного природного газа (СПГ). Но цены на СПГ на мировом рынке в последнее время тоже упали.

Перемены на рынке почувствовали и инвесторы. Так, за последнее время котировки акций многих американских компаний, значительную долю бизнеса которых занимала добыча сланцевого газа, заметно просели.

Возможности преодоления избытка газа в США за счет развития экспорта и внутреннего спроса пока не реализованы, подчеркивается в бюллетене АЦ. Оценки и мнения экспертов говорят о сохранении низких цен на газ как в мире, так и в США, а также замедления темпов роста добычи сланцевого газа в Штатах.

Компании, имеющие нефтяные активы, переключаются на их разработку взамен сланцевого газа, констатируют в АЦ. Те из них, у кого нет возможности повысить добычу нефти, продолжают терять ликвидные активы и уже не могут также выгодно продать их из-за ухода инвесторов с рынка. Таким образом, при сохранении текущих тенденций существует риск банкротства ряда американских газовых компаний до 2025 года, прогнозируют в АЦ. В целом структура рынка, предложения и цен при учете специфики отрасли сланцевого газа в США положительно влияет на потребителей, однако крайне негативно - на компании, даже при сокращении ими затрат.

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Источник: https://rg.ru/2019/12/05/chto-budet-dalshe-s-dobychej-slancevogo-gaza-v-ssha.html

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