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«Нацкорпус» и аграрии перекрывают Крещатик – СМИ.

17:06. 19 декабря 2019 199 просмотров 17 коммент. Опубликовал:

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Украинская националистическая партия «Национальный корпус» и аграрии, которые третий день протестуют против закона о рынке земли, перекрыли автомобильное движение на Крещатике возле ЦУМа. Трансляцию митинга 19 декабря ведет агентство УНН в Facebook.

Активисты держат плакаты «Земля — Божий дар, а не товар». Рядом работает полиция диалога.

Движение в обе стороны парализовано. Автомобили доезжают до улицы Богдана Хмельницкого и сворачивают на нее с Крещатика. Общественный транспорт планируют пропускать. Также люди скандируют фразу «Украина не продается».

 

Источник: https://ukraina.ru/news/20191219/1026100821.html

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17 Комментариев » Оставить комментарий


  • 5895 2351
    BlackCat 19 декабря 2019 в 17:20

    «Сегодня спецназовцы жестоко избили участников мирной акции протеста, которые выступали против распродажи украинской земли.
    Это произошло, когда аграрии начали ставить свои палатки под стенами Верховной Рады. Полиция начала бить фермеров, активисты «Нацкорпуса» стали на защиту.
    Часть полицейских была в масках и без опознавательных знаков. Силовики напали без предупреждения, при этом действовали особенно цинично и с применением спецсредств .
    В результате один человек погиб, десятки — зверски избиты и отравлены слезоточивым газом, четыре активиста попали в реанимацию, двадцать шесть митингующих были задержаны» .

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  • 6811 6189
    жора шапов 19 декабря 2019 в 17:44

    Украинский сионо-кагал украинского каганата против евре-пиндосовского сионо-кагала международного каганата. Хабад Украины и России против международного ( амеро -ЕС-овского ) хабада. Израиль ждёт.

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    • 5895 2351
      BlackCatжора шапов 19 декабря 2019 в 17:52

      Израиль уже ничего не ждет.
      https://detaly.co.il/izrail-gotovitsya-k-otkrytoj-i-dlitelnoj-vojne-s-iranom/

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      • 6811 6189
        жора шаповBlackCat 19 декабря 2019 в 17:55

        Поэтому готовится евмиграция на территорию бывшей Украины и в Россию.

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        • 12751 9097
          Владимиржора шапов 19 декабря 2019 в 18:08

          Ну да,проект “Небесный Иерусалим”,кстати в рамках этого проекта Путин с Ротенбергами строил мост в Крым.Но вот интересно хабадники почему то решили продублировать свою столицу в Перми.

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          0
        • 5895 2351
          BlackCatжора шапов 19 декабря 2019 в 19:25

          Все будет иначе.
          Израиль нападет первым на Иран, посредством воздушных атак, и ракет. Но удар будет отражен, так как средства раннего обнаружения в Сирии зафиксируют атаку и данные будут переданы Ирану. Самолеты и ракеты Израиля в большинстве будут сбиты над территорией Ирака и Сирии.
          Атака спровоцирует Россию на политические маневры в отношении этого вопроса, так как Сирия под покровительством России.
          Прагматичные евреи поделятся на тех, кто поддерживает официальный Израиль и тех, кто не поддерживает.
          По вполне понятным причинам.
          Те, кто уже в России или в Европе, но работает с Россией открестятся от Израиля и осудят его действия, как действия нарушителя мирового порядка.
          Для евреев это просто, и логика у них всегда на первом месте.
          В итоге Израиль попытается наземно атаковать Иран через Сирию, Сирия превратится в поле боя Израиля и Ирана.
          Все закончится поражением вооруженных сил Израиля.
          В итоге Израиль попытается применить ЯО по территории Сирии и Ирана.
          Что спровоцирует мировое осуждение и ввод миротворческих сил на территорию Израиля.
          В итоге в Израиле придет к власти иной человек, еврей, ведущий совершенно иную политику, и устроит суд над теми, кто развязал войну.
          США и Россия в конфликте участвовать напрямую не будут.

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