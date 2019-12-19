«Нацкорпус» и аграрии перекрывают Крещатик – СМИ.
Украинская националистическая партия «Национальный корпус» и аграрии, которые третий день протестуют против закона о рынке земли, перекрыли автомобильное движение на Крещатике возле ЦУМа. Трансляцию митинга 19 декабря ведет агентство УНН в Facebook.
Активисты держат плакаты «Земля — Божий дар, а не товар». Рядом работает полиция диалога.
Движение в обе стороны парализовано. Автомобили доезжают до улицы Богдана Хмельницкого и сворачивают на нее с Крещатика. Общественный транспорт планируют пропускать. Также люди скандируют фразу «Украина не продается».
«Сегодня спецназовцы жестоко избили участников мирной акции протеста, которые выступали против распродажи украинской земли.
Это произошло, когда аграрии начали ставить свои палатки под стенами Верховной Рады. Полиция начала бить фермеров, активисты «Нацкорпуса» стали на защиту.
Часть полицейских была в масках и без опознавательных знаков. Силовики напали без предупреждения, при этом действовали особенно цинично и с применением спецсредств .
В результате один человек погиб, десятки — зверски избиты и отравлены слезоточивым газом, четыре активиста попали в реанимацию, двадцать шесть митингующих были задержаны» .
Драный кошак обиженный,вы что решили на ЯП повторить зомбоящик? Неполживые россиянские СМИ уже всех достали Хохляндией.У нас что не распродают землю России?Напишите что там на Шиесе?
Москвабад уже не знает куда спихнуть свое *****,скоро уже захлебнется в нем.
В Шиесе тебя ждут ПРИДАТЕЛЬ.
Ты почему не ТАМ?
Обизян,я по макаковски не понимаю, “придатель” это что такое?
Владимир: “Драный кошак обиженный,вы что решили на ЯП повторить зомбоящик? Неполживые россиянские СМИ уже всех достали Хохляндией.У нас что не распродают землю России?Напишите что там на Шиесе?
Москвабад уже не знает куда спихнуть свое *****,скоро уже захлебнется в нем.”
Володя, дорогой, у вас ус отклеился..))
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10570310418843822336&text=%D1%83%20%D0%B2%D0%B0%D1%81%20%D1%83%D1%81%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1576772631237969-549254005626072420300127-vla1-2461&redircnt=1576772705.1
Че обизяну с кошаком поддержка потребовалась?Чё погода не летная?
Не-е-е-е, всепогодные мы…))))
Ну тады полетайте там сторонке,обизяна на мотодельтаплане это опасно.Вон кошак уже планами поделился,у них на помойке план придумали как Израиль будет мочить Иран ядреным оружием,т.ч. они вашу летающую хрень могут конфисковать для авиаудара.
Володя, ничего не потребляли сегодня?) Без обид только, лады?)
О! обизян сегодня бдит,сразу минусанул, вот что выговор животворящий делает,животное можно взять еще банан.
Украинский сионо-кагал украинского каганата против евре-пиндосовского сионо-кагала международного каганата. Хабад Украины и России против международного ( амеро -ЕС-овского ) хабада. Израиль ждёт.
Израиль уже ничего не ждет.
https://detaly.co.il/izrail-gotovitsya-k-otkrytoj-i-dlitelnoj-vojne-s-iranom/
Поэтому готовится евмиграция на территорию бывшей Украины и в Россию.
Ну да,проект “Небесный Иерусалим”,кстати в рамках этого проекта Путин с Ротенбергами строил мост в Крым.Но вот интересно хабадники почему то решили продублировать свою столицу в Перми.
Город “непослушных гоев”. Там есть синагога, но не хасидов ( жидофашистов). И Мировой окиян не затопит, ежели чё.
Все будет иначе.
Израиль нападет первым на Иран, посредством воздушных атак, и ракет. Но удар будет отражен, так как средства раннего обнаружения в Сирии зафиксируют атаку и данные будут переданы Ирану. Самолеты и ракеты Израиля в большинстве будут сбиты над территорией Ирака и Сирии.
Атака спровоцирует Россию на политические маневры в отношении этого вопроса, так как Сирия под покровительством России.
Прагматичные евреи поделятся на тех, кто поддерживает официальный Израиль и тех, кто не поддерживает.
По вполне понятным причинам.
Те, кто уже в России или в Европе, но работает с Россией открестятся от Израиля и осудят его действия, как действия нарушителя мирового порядка.
Для евреев это просто, и логика у них всегда на первом месте.
В итоге Израиль попытается наземно атаковать Иран через Сирию, Сирия превратится в поле боя Израиля и Ирана.
Все закончится поражением вооруженных сил Израиля.
В итоге Израиль попытается применить ЯО по территории Сирии и Ирана.
Что спровоцирует мировое осуждение и ввод миротворческих сил на территорию Израиля.
В итоге в Израиле придет к власти иной человек, еврей, ведущий совершенно иную политику, и устроит суд над теми, кто развязал войну.
США и Россия в конфликте участвовать напрямую не будут.
Билят,кошак драный обиженный на вашей помойке “крутой” план придумали?!?!?!