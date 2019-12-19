«Нацкорпус» и аграрии перекрывают Крещатик – СМИ.

Украинская националистическая партия «Национальный корпус» и аграрии, которые третий день протестуют против закона о рынке земли, перекрыли автомобильное движение на Крещатике возле ЦУМа. Трансляцию митинга 19 декабря ведет агентство УНН в Facebook.

Активисты держат плакаты «Земля — Божий дар, а не товар». Рядом работает полиция диалога.

Движение в обе стороны парализовано. Автомобили доезжают до улицы Богдана Хмельницкого и сворачивают на нее с Крещатика. Общественный транспорт планируют пропускать. Также люди скандируют фразу «Украина не продается».

Источник: https://ukraina.ru/news/20191219/1026100821.html