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Мэром города в США стал семимесячный младенец (ВИДЕО)

02:30. 19 декабря 2019 97 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Мэром города в США стал семимесячный младенец (ВИДЕО) | Русская весна

Мэром города Уайтхолл в американском штате Техас стал семимесячный Уильям Чарльз МакМиллиан — теперь он самый молодой градоначальник страны. Об этом в среду, 18 декабря, сообщает Indian Express.

Такое назначение стало возможным из-за того, что должность мэра Уайтхолла каждый год выставляется на аукцион, и в этом году семья Чарли предложила самую большую сумму. Эти деньги направят на благотворительность.

Младенец пришел на церемонию инаугурации в сопровождении своих приемных родителей. Он был одет в черный смокинг. Само мероприятие проходило в городском общественном центре, и на нем присутствовали около 150 человек.

Председатель городского совета соседнего города Новасота Джош Фульц, который присутствовал на церемонии, рассказал, что «в воздухе витала любовь»: каждый хотел обнять малыша, прогуляться с ним. «Сейчас у нашей страны сложное время, и мэр Чарли поможет вернуть обществу мир и доброту», — сказал Фульц.

Мэр Чарли выбрал своим девизом фразу «Сделаем Америку снова доброй» и принес присягу (и то и другое он сделал с помощью родителей), в которой торжественно поклялся добросовестно исполнять обязанности мэра Уайтхолла, быть добрым к каждому на детской площадке, поддерживать в хорошем состоянии все гравийные дороги, приносить печенье пожарным, поймать самого большого сома, охранять, защищать и оберегать жителей Уайтхолла.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1576706751

Метки: Новости

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