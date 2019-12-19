Леонид Млечин – Осень 41-го года. Москва
15:43. 19 декабря 2019 102 просмотра 4 коммент. Опубликовал: ХОХОЛ
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Настоящая любовь начинается там, где ничего не ждут взамен. Чтобы научить человека любить людей, нужно научить его молиться, потому что молитва безответна.
Сванидзе и Чхартишвили в студию, а потом михалковские Предстояние с Цитаделью залейте. Кстати, за Суворова-Резуна спросить хочу. Как Вам?
Суворов никак.
Мало фактов и много передёогиваний и всё чтоб натянуть сову на глобус.
Любым ОБМАНОМ обосновать свою идею что Сталин хотел напасть.
Хотел-бы НАПАЛ.
Для этого были все возможности.
Гитлера вообще можно было победить 23 июня налётом на нефтепромыслы Румынии.
И вопрос ко ВСЕМ и без ответа ВСЕГДА.
Почему весь 1941 Сталинидзе АКТИВНО играл в ПОДДАВКИ и СЛИВАЛ Красную армию без ответа
Кстати а почему имея ПРЕВОСХОДСТВО во всём Сталин не стал АТАКОВАТЬ наступающих немцев?
Зачем ПРИНУДИТЕЛЬНО сдавали армию,территории?
Почему дублёры заводов были созданы ещё в 1939?
Почему вместо того чтоб везти еду солдатам и снаряды пушкам вывозили оборудование?
Почему 9 тыс дальних бомбандировщиков не разбомбили Румынию.
Один налёт а каждый мог нести пятитонную бомбу был-бы страшнее Хиросимы
Млечин слишком одиозен,чтобы прибегать к его помощи ,если даже Старикова подозреваем в мимикрии ,то Млечин даже и не скрывает своей политической ориентации,это герой серых.