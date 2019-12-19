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Леонид Млечин – Осень 41-го года. Москва

15:43. 19 декабря 2019 102 просмотра 4 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OCSW-LPM21o&t=966s

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 2230 1854
    Женечка 19 декабря 2019 в 15:52

    Сванидзе и Чхартишвили в студию, а потом михалковские Предстояние с Цитаделью залейте. Кстати, за Суворова-Резуна спросить хочу. Как Вам?

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    2
    • 12305 1031
      ХОХОЛЖенечка 19 декабря 2019 в 16:09

      Суворов никак.
      Мало фактов и много передёогиваний и всё чтоб натянуть сову на глобус.
      Любым ОБМАНОМ обосновать свою идею что Сталин хотел напасть.
      Хотел-бы НАПАЛ.
      Для этого были все возможности.
      Гитлера вообще можно было победить 23 июня налётом на нефтепромыслы Румынии.
      И вопрос ко ВСЕМ и без ответа ВСЕГДА.
      Почему весь 1941 Сталинидзе АКТИВНО играл в ПОДДАВКИ и СЛИВАЛ Красную армию без ответа

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    • 12305 1031
      ХОХОЛЖенечка 19 декабря 2019 в 16:11

      Кстати а почему имея ПРЕВОСХОДСТВО во всём Сталин не стал АТАКОВАТЬ наступающих немцев?
      Зачем ПРИНУДИТЕЛЬНО сдавали армию,территории?
      Почему дублёры заводов были созданы ещё в 1939?
      Почему вместо того чтоб везти еду солдатам и снаряды пушкам вывозили оборудование?
      Почему 9 тыс дальних бомбандировщиков не разбомбили Румынию.
      Один налёт а каждый мог нести пятитонную бомбу был-бы страшнее Хиросимы

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  • 5246 3916
    марина 19 декабря 2019 в 16:36

    Млечин слишком одиозен,чтобы прибегать к его помощи ,если даже Старикова подозреваем в мимикрии ,то Млечин даже и не скрывает своей политической ориентации,это герой серых.

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