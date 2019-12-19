Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика

Е.Ю.Спицын на канале “День ТВ”. “Хрущёв: мифы и реальность”

09:59. 19 декабря 2019 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=43OcgIekgLY

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Видеоблог: Евгений Спицын
... историком Евгением Спицыным на канале "День ТВ" ... исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич============================================================================ Комсомольская...
Е.Ю.Спицын на канале День-ТВ в программе "Актуальный комментарий. О Курилах и семейке Абэ"
#МПГУ #Спицын #СМИ #ЭкспертыМПГУ #ДеньТВ
Е.Ю.Спицын на канале День-ТВ. Встреча с читателями. "О Багдасаров, Улицкой и ковырянии в носу"
#МПГУ #Спицын #СМИ #ЭкспертыМПГУ
Е.Ю.Спицын на канале "День-ТВ". Актуальный комментарий "Осторожно, невзоровщина!"
#МПГУ #Спицын #ЭкспертыМПГУ #СМИ
Е.Ю.Спицын на канале День-ТВ. "Наш ответ Чемберлену"
#МПГУ #Спицын #СМИ #ЭкспертыМПГУ
Е.Ю.Спицын на канале "День-ТВ". "Сталин и чёрное лето 1941-го: разоблачение мифа"
#МПГУ #Спицын #ЭкспертыМПГУ #СМИ #Сталин #1941

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)