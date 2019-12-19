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Долго жить помогут чистые сосуды. Ольга ЯАРАЯ

13:14. 19 декабря 2019 137 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Секрет здоровья и долголетия — чистые сосуды, утверждает 95-летний травник Николай Семёнович Добреев.

Читает Ольга ЯАРАЯ

В 80-х годах прошлого века он полностью отказался от средств традиционной медицины и посвятил себя изучению знахарства. С тех пор прошло почти сорок лет, за это время Николай Семёнович помог многим людям избавиться от различных сердечно-сосудистых заболеваний и стал настоящей легендой у себя на родине, в посёлке Усть-Кокса.

Ссылка на статью – https://slavradio.org/articles/zdrava…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QjibJD9CS3M

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