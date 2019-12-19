Дмитрий Goblin Пучков | РИФ.Технологии 2019
22:40. 19 декабря 2019 32 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Очи, что плачут, не могут видеть ясно. Так же и уши тех, что жалуются, сетуют и слышат только уныние собственного сердца, не могут услышать зова Жизни. И сердце, стучащее в минорной гамме, стучит монотонно: "я, я, я". Такое сердце знает только страх будущего и раздирающую тоску прошедшего. Но текущей минуты, ... оно не в силах ни видеть, ни слышать, ... оно мертво для летящих сейчас мгновений, то есть именно для истинной Жизни.