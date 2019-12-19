Д/ф «Часовые памяти. Поныри»

К лету 1943 года наличие крупных сил и средств позволяло советским войскам, сохранявшим стратегическую инициативу, начать крупное наступление. Его цель состояла в том, чтобы завершить наметившийся перелом в войне, разгромить группы армий «Центр» и «Юг», освободить Левобережную Украину с угольно-металлургической базой Донбассом и восточные районы Белоруссии, отбросив немцев за линию реки Сож, среднего и нижнего течения Днепра. Этой операции суждено будет стать величайшей битвой в истории войн… В очередном фильме из документального цикла «Часовые памяти» мы расскажем об одном из ключевых сражений Второй мировой и Великой Отечественной войны, длившемся 49 дней и ознаменованным самым крупным танковым сражением в истории – битве на Курской дуге. В этом году именно в этом месте ветераны военной контрразведки установили очередной памятник-часовню для увековечивания памяти доблестных героев нашего Отечества!



Подробности на https://tvzvezda.ru

#Фильм #Премьера #ВОВ #КурскаяДуга



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sRMTxG3payo